كورونا: 514 وفاة في إسبانيا و122 في إيران بـ24 ساعة

سجّلت إيران 122 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية الرسمية للوفيات بهذا الوباء إلى 1934، في البلاد التي تُعدّ إحدى الدول الأكثر تضررا بـ"كوفيد-19" مع إسبانيا التي سجلت 514 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية أيضا.

وارتفع عدد وفيات كورونا في إسبانيا إلى 2694 بعد تسجيل 512 وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 40 ألف عقب تسجيل 7 آلاف إصابة.

وقال مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جيهان بور، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت وفاة 122 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1934 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 1762 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليبلغ العدد الإجمالي 24 ألفا و811 حالة.

وأكد أن نحو 9 آلاف شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

في إسبانيا يوم أمس (أ ب)

وفي 19 شباط/ فبراير الماضي، ظهر الفيروس للمرة الأولى في إيران، بمدينة قم، لينتشر منها إلى سائر البلاد.

وحتى ظهر اليوم، أصاب الفيروس أكثر من 386 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.