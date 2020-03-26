كورونا: إسبانيا تسجّل 665 وفاة وإيران 157

أعلنت السلطات الصحية الإسبانيّة، اليوم الخميس، عن 655 حالة وفاة في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 4089 وفاة.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في إسبانيا، إلى 56188 بعد تسجيل ما يقارب 9 آلاف إصابة جديدة.

وتسجل إسبانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد إيطاليا. وفي منطقة مدريد وحدها ثمة 2090 وفاة، ما يعادل نصف الوفيات في البلاد، تليها كاتالونيا ب672 وفاة.

وأعلنت إيران اليوم الخميس، عن تسجيل 157 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الرسمية إلى 2234 في هذا البلد الذي يعد من بين الدول الأكثر تضررًا في العالم بالوباء.

إيران (أ ب)

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي، إن 2389 حالة إصابة إضافية قد سجلت خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 29406 حالات.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، ظهر الخميس، إن 35 إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 368.

وأعلنت السلطات الصحية العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 363. وبذلك، يرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 363، بينها 31 وفاة، و89 حالة شفاء.

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