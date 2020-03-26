كورونا: 7 وفيات في العراق وثلاث حالات في السعودية

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العراق والسعودية، اليوم الخميس، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 7 وفيات و36 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 36، و382 على التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 3 وفيات سجلت بالعاصمة بغداد، واثنتين في محافظة كربلاء، وواحدة بالمثنى، وأخرى في بابل جنوبي البلاد. ويعد هذا أكبر معدل وفيات يومي في البلاد التي لم تسجل سابقا أكثر من 3 حالات باليوم، فيما توزعت الإصابات على 8 محافظات، وتم تسجيل 16 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، بحسب البيان.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل ثالث وفاة في المملكة بكورونا، إضافة إلى 112 إصابة جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 1012، بينها 33 حالة تماثلت للشفاء.

وحتى ظهر الخميس، أصاب كورونا أكثر من 486 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 22 ألفا، فيما تعافى أكثر من 117 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.