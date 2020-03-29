مُستجدات فيروس كورونا في الدول العربية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 8، فيما سجّلت كل من السودان والمغرب وعُمان إصابات جديدة بالفيروس، وسجّل الأردن، ثاني وفاة بالفيروس، فيما ارتفع عدد المصابين في الإمارات بعد تسجيل 102 حالة.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان، إنها سجّلت 96 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1299، بالإضافة إلى تضاعُف عدد الوفيات ليرتفع العدد إلى 8،

ولفت البيان إلى وجود 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة، فيما وصل عدد الحالات المتعافية إلى 66.

وسجّل الأردن، مساء اليوم الأحد، ثاني وفاة بالفيروس، من إجمالي 259 إصابة بالفيروس، فيما سجلت الإمارات 102 إصابة بكورونا ترفع العدد إلى 570.

الجزائر: ارتفاع الإصابات إلى 511 بينها 31 وفاة

وأعلنت السلطات الجزائرية، تسجيل 57 إصابة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 511، توفي منهم 31، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحافي إن "عدد المتعافين بلغ 31 شخصا من بين إجمالي عدد المصابين".

وأضاف أن "الوباء انتشر في 36 محافظة من بين 48 في البلاد".

والسبت، بدأ فرض حظر التجول الليلي في 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد وهي باتنة، سطيف، قسنطينة (شرق)، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، المدية ، وهران والوادي"، وقبلها تم فرض الحظر بالعاصمة الجزائر.

تسجيل حالة وفاة جديدة بالمغرب وارتفاع الإصابات في عُمان

وفي سياق ذي صلة، أعلن المغرب تسجيل حالة وفاة بالفيروس، وإصابات جديدة، كما سجلت سلطنة عمان ارتفاع الإصابات إلى 167 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عبر بوابتها الرقمية الخاصة بمستجدات كورونا، ارتفاع عدد الوفيات إلى 26 إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع بشكل تدريجي في وقت متأخر من مساء السبت وفجر الأحد إلى 437 بعد تسجيل 47 إصابة.

في المغرب قبل أيام (أ ب)

وفي 3 آذار/ مارس الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 167 إصابة بعد تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الأحد، أنها سجلت 15 حالة جديدة، معظمهم لمخالطين مع مرضى سابقين ولعائدين من الخارج.

ويدخل، اليوم الأحد، قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية والداخلية من مطارات عمان وإليها، حيّز التنفيذ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ارتفاع الإصابات في السودان

في سياق متصل، أعلن السودان، تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا بالبلاد لشخص قادم من الإمارات في 13آذار/ مارس الجاري.

وفي وقت سابق الأحد، قررت السلطات السودانية تعديل ساعات حظر التجول في جميع المدن لتبدأ من 6 مساء بدلا من الساعة 8 مساء، اعتبارا من الثلاثاء.

والإثنين، أعلن السودان فرض حظر تجول جزئي في جميع المدن.

وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 691 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 33 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 147 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر الفيروس دولًا كثيرة على غلق حدودها، تعليق رحلات الطيران، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإغلاق المساجد والكنائس.

وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 683 ألفا، توفي منهم أكثر من 32 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفا.