تمديد القيود الأميركيّة المفروضة على البرنامج النووي الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تمديد القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما، واتّهمت إيران بمواصلة الأنشطة النووية وتوسيعها، ووصفت ذلك بـ"غير المقبول"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية، مورغان أورتاغوس، تمديد القيود التي فرضتها بلادها على البرنامج النووي الإيراني لمدة 60 يوما، مُشيرة إلى أن بلادها ستواصل اتباع السبل الدبلوماسية والاقتصادية لعرقلة الأنشطة الإيرانية "المخلة بالاستقرار" حسب وصفها.

وذكرت أورتاغوس أنّ بلادها ستواصل المراقبة عن قرب، كافة الأنشطة النووية الإيرانية، وأنّ القيود المفروضة قابلة للتغيير في أي وقت.

ومن جانب آخر أعفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران في وقت سابق، من بعض العقوبات، ليسمح للشركات الأوروبية والروسية والصينية العمل في المنشآت النووية الإيرانية ذات الأغراض المدنية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ وزير خارجية البلاد، مايك بومبيو، عارض إعفاءات ترامب، إلا أنه تم إقرارها، بعد توصيات من وزير الخزانة، ستيفن منوشين بأنها ستخفف من حدة الانتقادات الموجهة لواشنطن والمتعلقة بفرض عقوبات على إيران التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي، فرض عقوبات على 15 فردا و5 شركات مرتبطين بـ"الحرس الثوري الإيراني".

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض العقوبات على تلك الشركات مشيرًا أن مقرها العراق وإيران.

وفي 8 أيار/ مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، وبدأت في فرض عقوبات اقتصادية ضد الأخيرة.

ورغم أنّ العقوبات لا تستهدف القطاع الصحي بشكل مباشر في إيران؛ إلا أن العقوبات المصرفية الأحادية، وتهرّب الشركات الأجنبية من مزاولة التجارة مع إيران خشية إدراج اسمها على لائحة العقوبات الأمريكية، يعرقلان استيراد المستلزمات الصحية والأدوية في الجمهورية الإسلامية.