كورونا: إسبانيا تسجّل 864 وفاة وإيران 138

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 864 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 9054.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 7719 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 102136 إصابة. وشهدت البلاد يوم أمس تسجيل 7967 إصابة، أي أكثر من إجمالي حصيلة اليوم.

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 138 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي الوفيات في إيران إلى 3036.

وحتى أمس الثلاثاء ارتفعت إصابات كورونا في إيران، إلى 44 ألفا و605، تماثل منهم للشفاء 14 ألفا و656.

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