  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب: "سيكون هناك الكثير من الموتى" بسبب كورونا

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 15:10

ترامب: "سيكون هناك الكثير من الموتى" بسبب كورونا
(أ ب)
عرب ٤٨

في مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، قال إن "الفترة المقبلة ستكون مروعة حقًا" مشيرًا إلى أنه سيرتفع عدد الوفيات في البلاد، حيث قال "أرقام سيّئة جدًا".

وقال ترامب خلال المؤتمر في البيت الأبيض، إنه "يُحتَمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأصعب. وسيكون هناك الكثير من الموتى".

وظهر الإرباك وحجم الورطة التي تقع على الرئيس الأميركيّ، خصوصًا وأنه تأخّر باتخاذ إجراءات صارمة للحدّ من تفشي الفيروس، بل واستهزأ منه في البداية.

وهاجم ترامب، المنتقدين سياسة الإدارة الأميركيّة في عدم تمكّنها من اقتناء ماكنات تنفس اصطناعي، قائلًا إن "الكثير من الولايات تطالب بأعداد كبيرة من ماكنات الإنعاش رغم اللاحاجة لذلك، وما يزيد الطلب هو الخوف من نفاذ المخزون".

وخلافًا لرأي مستشاريه، أوصى ترامب الأطباء باستخدام الدواء المضاد للمالاريا كوقاية من فيروس كورونا، رغم أن التقارير الطبية تفيد بأن هذا الدواء فعاليته ضئيلة، ومن الممكن أن يسبب الكثير من العوارض السيئة للمصاب بفيروس كورونا.

نيويورك

وحذّر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كاومو، من أن أعداد الإصابات في الولاية يمكن أن يبلغ الذروة في غضون أربعة أيام إلى 14 يومًا، وحذر أيضًا من أن المستشفيات التي تعمل فوق طاقتها، غير مستعدة بعد لمواجهة ذلك الاحتمال.

في مستشفى نيويورك (أ ب)

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد، يواصل تفشيه في ولاية نيويورك حاصدا عددا كبيرا من الأرواح السبت في وقت وجهت السلطات نداء طارئا للمتطوعين للانضمام إلى جهود مكافحة الوباء في بؤرة انتشاره في الولايات المتحدة.

وسجلت الولاية 3565 وفاة بالفيروس فيما حذر الحاكم أندرو كومو من أن الأسوأ لم يأت بعد.

وقال كومو "جزء مني يرغب في أن نكون وصلنا الذروة، فلنبدأ العمل، لكن هناك جزء آخر مني يقول من الجيد أننا لم نبلغ الذروة لأننا غير مستعدين لها بعد".

وسجلت ولاية نيويورك السبت عددا قياسيا بلغ 630 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة تضاف إلى الحصيلة المسجلة قبل يوم والبالغة 2935 وفاة.


#فيروس كورونا
#أميركا
#ترامب
#نيويورك
#إصابات
#وفيات

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: إسبانيا تسجل 674 وفاة وبريطانيا 621
كورونا: إسبانيا تسجل 674 وفاة وبريطانيا 621

2020-04-05

البرازيل تستعد لـ"جبل من الضحايا" مع افتقارها لأساليب مكافحة كورونا
البرازيل تستعد لـ"جبل من الضحايا" مع افتقارها لأساليب مكافحة كورونا

2020-04-05

الصين: دفن سري لضحايا كورونا و"تشكيك" بعددهم
الصين: دفن سري لضحايا كورونا و"تشكيك" بعددهم

2020-04-05

الأكثر قراءة

4 وفيات جراء كورونا في البلاد اليوم والحصيلة إلى 44

4 وفيات جراء كورونا في البلاد اليوم والحصيلة إلى 44

2020-04-04
مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

2020-04-04
5 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

5 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

2020-04-04
كورونا: أرقام وفيات كبيرة.. ووتيرتها في أوروبا إلى تراجع

كورونا: أرقام وفيات كبيرة.. ووتيرتها في أوروبا إلى تراجع

2020-04-04
تقييدات واسعة في شروط إجراء فحصوات كورونا بالبلاد

تقييدات واسعة في شروط إجراء فحصوات كورونا بالبلاد

2020-04-04