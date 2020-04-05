  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

فرنسا تسخر القطارات فائقة السرعة لنقل مرضى كورونا

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 13:51

فرنسا تسخر القطارات فائقة السرعة لنقل مرضى كورونا
من القطار السريع في فرنسا (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ب

بينما تحاول شتى الدول في مختبراتها أن توفر لقاحا أو تطعيما أو حتى أجساما مضادة، سخرت فرنسا القطار فائق السرعة، لنقل مرضى كورونا ، وتزويدهم أثناء نقلهم بأجهزة التنفس، في خطوة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.

وتحول القطار فائق السرعة إلى وحدة عناية مركزة متنقلة، والذي يعتبر مجرد جزء واحد من حشد فرنسا لوسائل النقل منها، المروحيات والطائرات وحتى السفن الحربية، التي تم نشرها لتخفيف الاكتظاظ في المستشفيات ونقل مئات المرضى والعاملين الطبيين داخل وخارج النقاط الساخنة للفيروس التاجي.

واعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن وباء فيروس كورونا هو حالة من الحرب لكن يتهمه منتقدون بأنه انتظر طويلًا جدًا للتحرك لمواجهة هذا العدو. معتبرين إن فرنسا، هي واحدة من أغنى دول العالم والتي تحظى بواحدة من أفضل أنظمة الرعاية الصحية، لم تكن تتعامل بفعالية مع هذه الأزمة.

عندما ضرب الوباء فرنسا، كان ماكرون قد خرج لتوه من أسابيع من الإضرابات المدمرة احتجاجا على إصلاحات نظام التقاعد وسنة من الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء" الرافضة للظلم الاقتصادي. والآن يكافح من أجل أن تسير الأمور في واحدة من أكثر البلدان تضررًا في العالم.

من باريس (أ ب)

وتحول سوق "رونجي" للأغذية جنوب باريس، أكبر سوق في أوروبا، إلى مشرحة حيث يتجاوز عدد الوفيات في فرنسا 7500. وهناك ما يقرب من 7000 مريض في العناية المركزة، ما وصل بالمستشفيات الفرنسية إلى طاقتها القصوى. لدرجة أن الأطباء يقومون بتقنين المسكنات وإعادة استخدام الأقنعة.

وتسهل الدولة المركزية في فرنسا والرئاسة القوية تنسيق الجهود الاستثنائية لعملية نقل المرضى واحتواء المرض، والتي اجتازت البلاد بل امتدت إلى مناطق خارجية، لكن الوباء كشف عن نقاط ضعف في نظام المستشفيات الحكومي الشهير عالميًا بعد عقود من التخفيضات في التكاليف.

عندما زار الرئيس مستشفى في باريس في الخطوط الأمامية للمعركة ضد الفيروس، طالبه طبيب أعصاب غاضب بإعادة الاستثمار بشكل كبير.

وفي إشارة إلى كاتدرائية باريس التي تضررت بشدة من حريق قبل عام، ما دفع تعهدات فورية ضخمة بتقديم الأموال العامة والخاصة لإعادة الإعمار، قال الدكتور فرانسوا سالاشاس "عندما كان الأمر يتعلق بإنقاذ نوتردام، تم نقل الكثير.. هذه المرة يتعلق الأمر بإنقاذ المستشفيات العامة، التي يتصاعد منها الدخان بنفس السرعة التي كانت بها نوتردام تقريبًا".

يعتقد الكثيرون أن ماكرون لم يتوقع الشدة التي يمكن أن يصل بها الفيروس ويضرب مثالًا شخصيًا سيئًا. وقد وجهت انتقادات مماثلة لقادة العالم الآخرين بما في ذلك رؤساء المكسيك والبرازيل والولايات المتحدة.


#فيروس كورونا
#كورونا
#قطار فائق السرعة
#فرنسا

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين: دفن سري لضحايا كورونا و"تشكيك" بعددهم
الصين: دفن سري لضحايا كورونا و"تشكيك" بعددهم

2020-04-05

كورونا: إسبانيا تسجل 674 وفاة وإيران 151
كورونا: إسبانيا تسجل 674 وفاة وإيران 151

2020-04-05

اللاجئون الفلسطينيون والسوريون الأكثر هشاشة في مواجهة كورونا
اللاجئون الفلسطينيون والسوريون الأكثر هشاشة في مواجهة كورونا

2020-04-05

الأكثر قراءة

4 وفيات جراء كورونا في البلاد اليوم والحصيلة إلى 44

4 وفيات جراء كورونا في البلاد اليوم والحصيلة إلى 44

2020-04-04
مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

2020-04-04
5 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

5 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

2020-04-04
كورونا: أرقام وفيات كبيرة.. ووتيرتها في أوروبا إلى تراجع

كورونا: أرقام وفيات كبيرة.. ووتيرتها في أوروبا إلى تراجع

2020-04-04
تقييدات واسعة في شروط إجراء فحصوات كورونا بالبلاد

تقييدات واسعة في شروط إجراء فحصوات كورونا بالبلاد

2020-04-04