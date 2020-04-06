  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 06:52

كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 1200 وفاة خلال 24 ساعة
سواح ألمان في مطار كرايستشيرتش، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨ / أ.ف.ب.

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1200 وفاة جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، استنادًا إلى إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الليلة الماضية.

وارتفع عدد الوفيات إلى 9,633، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 337,072 إصابة. وحذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنّ بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروّعة فعلا" مع "أرقام سيّئة جدًا" لناحية عدد الضحايا. وقال "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح" و"سيموت كثيرون".

ودعا عدد من حكّام الولايات المتحدة، أمس الأحد، البيت الأبيض إلى وضع إستراتيجيّة وطنيّة لاحتواء التفشّي السريع لفيروس كورونا في البلاد، وسط ارتفاع كبير في عدد الوفيّات، فيما حذّرت السلطات الصحّية من أنّ هذا الأسبوع سيكون "سيّئاً".

ويزداد عدد الوفيّات في الولايات المتحدة، مع تسجيل نيويورك بؤرة الوباء في البلاد مئات الوفيّات يوميًّا، في وقت تستعدّ فيه المستشفيات لاستقبال مَدّ جديد من المصابين.

وحذّر كبير العلماء الأميركيّين العاملين في مكافحة الفيروس في الإدارة الأميركية، أنطوني فاوتشي، من "تفاقم" وشيك للوباء. وقال إنه على الأميركيين الاستعداد لـ"أسبوع سيّئ". وأكّد فاوتشي لقناة "سي بي إس" الأميركية أنه "لن أقول إنّ الوضع تحت السيطرة. سيكون ذلك تصريحًا خاطئًا".

وبدا الجراح جيروم آدامز أكثر تشاؤماً بقوله إنه "سيكون هذا أصعب أسبوع وأكثر الأسابيع حزنًا في حياة معظم الأميركيّين، بصراحة". وأضاف في حديثه لقناة "فوكس نيوز" أن الأمر سيكون "أشبه بلحظة بيرل هاربور، بلحظة 11 أيلول/سبتمبر، إلا أنّه لن يكون في مكان واحد". وأضاف أنعلى الأميركيّين مواصلة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل 30 يوماً على الأقل.

وتخضع معظم البلاد لإجراءات عزل، في حين لم تُصدر 9 ولايات إجراءات مماثلة، ورفضت الحكومة الاتّحادية فرض تدابير على المستوى الوطني.

وحذّر حكّام بعض الولايات الأميركيّة من عدم وضع إدارة دونالد ترامب خطّةً موحّدة لمواجهة الوباء في الولايات المتحدة.

وقالت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، لـ"فوكس نيوز"، إن "غياب إستراتيجيّة وطنيّة تُطبَّق على أساسها سياسة واحدة في البلاد، خلافًا لسياسات متفرّقة في كلّ ولاية تعتمد على مَن هو الحاكم كما هو حاصل الآن، هو أمر أعتقد أنه يزيد من خطورة الوضع بشكل يتسبب ببقاء كوفيد-19 لوقت أطول ويؤدي إلى مرض المزيد وخسارة مزيد من الأرواح".

وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، أنّ الولاية قد تصل إلى ذروة تفشّي الوباء هذا الأسبوع، محذّراً في الوقت نفسه من أنّه من غير الواضح ما إذا كان سيلي ذلك انخفاض سريع في الإصابات.

وكان ترامب حذّر، أول من أمس، من أن الولايات المتحدة تدخل وقتاً أكثر "بشاعة" مع "أرقام سيّئة للغاية".


#كورونا
#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة
#ترامب

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسؤول إيراني ينتقد تعامل الصّين مع كورونا: "مزحة مؤلمة"
مسؤول إيراني ينتقد تعامل الصّين مع كورونا: "مزحة مؤلمة"

2020-04-06

كورونا يحدّ من العمليات العسكرية التركية في سورية
كورونا يحدّ من العمليات العسكرية التركية في سورية

2020-04-06

بعد إصابته بكورونا: جونسون يدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات
بعد إصابته بكورونا: جونسون يدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات

2020-04-06

الأكثر قراءة

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول "الضم" وبيرتس يهرول نحوهما

2020-04-05
الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

2020-04-05
هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

2020-04-05
شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

2020-04-05
الصحة الإسرائيلية: 49 حالة وفاة و8430 إصابة بفيروس كورونا

الصحة الإسرائيلية: 49 حالة وفاة و8430 إصابة بفيروس كورونا

2020-04-05