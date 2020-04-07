مُستجدات كورونا: وفيات أميركا تقترب من 11 ألفا وضحايا جُدد في بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا

ارتفعت الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 10 آلاف و993، إثر تسجيل 1339 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الماضية، فيما سجّلت نيويورك، بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، 731 وفاة من بين مُجمل الوفيات، في أعلى حصيلة يومية تسجّلها الولاية، كما سجّلت كل من إسبانيا وبلجيكا وهولندا ازديادا في أعداد ضحايا الفيروس.

وأعلنت بريطانيا عن ارتفاع وفيات كورونا إلى 6 آلاف و159، إثر تسجيل 786 حالة جديدة.

وبلغت إصابات كوورنا في أميركا 368 ألفا و449، عقب تسجيل 30 ألفا و478 إصابة جديدة، بحسب معطيات حديثة لجامعة "جونز هوبكينز" الأميركية.

وأظهرت نفس المعطيات، أن البلاد سجلت 1339 وفاة جديدة، في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 10 آلاف و993، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسجلت نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، 8 آلاف و670 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة إلى 31 ألفا و830، توفي منهم 4 آلاف و758.

وتلي نيويورك من حيث الإصابات والوفيات، ولايتا نيو جيرسي بـ41 ألفا و90 إصابة، توفي منهم 1003، ثم ميشيغان بـ17 ألفا و221 إصابة، توفي منهم 727.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها إسبانيا بـ140 ألفا و510 إصابات، ثم إيطاليا بـ132 ألف و547.

نقل إحدى وفيات الفيروس في نيويورك (أ ب)

743 حالة وفاة في إسبانيا

وسجلت إسبانيا، 743 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، إثر فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيات، إلى 13 ألفا و798.

جاء ذلك وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن معطيات الفيروس في البلاد، والذي أوضحت فيه أن الإصابات ارتفعت إلى 140 ألفا و510، بعد تسجيل 5 آلاف و478 إصابة جديدة خلال يوم، وفق "الأناضول".

بدورها، أعلنت الحكومة الائتلافية اليسارية، أنها ستمدد حالة الطوارئ التي سنتها في 1 آذار/ مارس الماضي، حتى منتصف ليل 25 نيسان/ أبريل الجاري.

نقل مصابة بالفيروس في إسبانيا (أ ب)

403 وفيات في بلجيكا

وسجلت بلجيكا، 403 حالات وفاة بسبب الفيروس، خلال يوم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2035، بحسب "الأناضول".

وجاء ذلك بحسب منصة "ورلدو ميتر" المتخصصة في متابعة مختلف الإحصائيات حول العالم.

وأظهرت أرقام المنصة أيضا ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في بلجيكا إلى 22 ألفا و194، وذلك بعد تسجيل ألف و380 إصابة.

شوارع بلجيكا شبه خالية (أ ب)

234 وفاة في هولندا

وارتفعت وفيات الفيروس في هولندا، اليوم الثلاثاء، إلى 2101، بعد تسجيل 234 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، بحسب بيان صادر عن "معهد الدولة من أجل الصحة والبيئة" التابع لوزارة الصحة الهولندية.

وأوضح المعهد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغ 19 ألفا و580 بعد تسجيل 777 حالة جديدة، بحسب "الأناضول".

وأضاف أن عدد مصابي كورونا الذين يخضعون للعناية الطبية بالمستشفيات، بلغ 7 آلاف و427.

في هولندا (أرشيفية - أ ب)

المكسيك: ارتفاع وفيات الفيروس إلى 125

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك، اليوم الثلاثاء، إلى 125 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن 31 وفاة سُجّلت في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت أن عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد، وصل إلى ألفين و439.

من جانب آخر، اتخذت السلطات المحلية في المدن الحدودية مع الولايات المتحدة، تدابير إضافية على خلفية ارتفاع ضحايا كورونا في أميركا.

نقل مصابة بالفيروس في إسبانيا (أ ب)

وكان الرئيس المكسيكي، أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، قد شكر مواطني بلاده لالتزامهم المنازل، أمس الإثنين.

وقال أوبرادور، في تغريدة على تويتر: "سنتغلب على الفيروس بدعم الجميع وسننهض باقتصاد بلادنا مجددا، واتخذنا كافة التدابير من أجل ذلك".

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم المليون و365 ألفا، توفي منهم أكثر من 76 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 293 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".