كورونا: إسبانيا تسجل 757 وفاة وإيران 121 وألمانيا 207

إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 757 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 14555.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 6180 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 146690 إصابة.

إسبانيا (أ ب)

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 121 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي الوفيات في إيران إلى 4003.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانيّة، اليوم الأربعاء، 1997 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 64586.

ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 2015، إثر تسجيل 207 حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لبيانات وزارات الصحة في مقاطعات البلاد، بلغ إجمالي الإصابات 107 آلاف و659، إثر تسجيل 4 آلاف و284 حالة خلال المدة نفسها.

وذكرت البيانات، أن إجمالي الأشخاص المتعافين عقب تلقي الرعاية الصحية في المستشفيات بلغ 33 ألفا و300.

ألمانيا (أ ب)

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، الأربعاء، 205 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2240. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 23403، وذلك بعد تسجيل 1209 إصابة جديدة.

ماليزيا

سجّلت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأربعاء، 135 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 4119.

وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 65 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا، بعد تسجيل حالتي وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الماليزية.

المغرب

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 1242، بعد تسجيل 58 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة.

العراق (أ ب)

لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 575.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر الأربعاء، عن تسجيل 112 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 855.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزارة أن حالات الشفاء بلغت 105، وحالة وفاة واحدة من إجمالي الإصابات.

سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات 419 حالة. وأشارت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية إلى تماثل 72 حالة للشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 2.

العراق

وأعلنت السلطات الصحية في العراق، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بكورونا في محافظات النجف جنوبي البلاد وأربيل شمالي البلاد، ليصل إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 1160.