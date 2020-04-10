  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

جمّدتها إثر اغتيال خاشقجي: كندا تستأنف صفقة أسلحة مع السعودية

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 07:58

جمّدتها إثر اغتيال خاشقجي: كندا تستأنف صفقة أسلحة مع السعودية
(أ ب)
عرب ٤٨

قالت الحكومة الكندية، الخميس، أنّها أعادت التفاوض على شروط عقد بقيمة 14 مليار دولار كندي (10 مليار دولار أميركي) أبرمته مع السعودية، منذ سنوات، لبيعها ناقلات جند مدرّعة خفيفة، في خطوة تمهّد للمضي قدماً في تنفيذ هذه الصفقة المجمّدة منذ نهاية 2018.

وجرى تجميد هذه الصفقة بسبب اتّهامات، وجّهتها أوتاوا إلى الرياض، عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول ومشاركة السعودية في الحرب في اليمن.

ويمثّل إعلان الحكومة الكندية تحوّلاً في سياسة رئيسها، جاستن ترودو، الذي أعلن في نهاية 2018 أنّه يبحث عن طرق تتيح لبلاده التملّص من إتمام هذه الصفقة المثيرة للجدل.

وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، في بيان أمس، إنّه تمّ إدخال "تحسينات كبيرة" على العقد الموقّع في عام 2014 لبيع الرياض ناقلات جند مصفّحة خفيفة تصنّعها في كندا شركة "جنرال دايناميك لاند سيستمز كندا" التابعة لمجموعة "جنرال دايناميكس" الأميركية.

وأضاف الوزير في بيانه أنّ "إلغاء هذا العقد البالغة قيمته 14 مليار دولار" كندي كان يمكن أن يؤدّي إلى "عقوبات بمليارات الدولارات على الحكومة الكندية" وأن "يهدّد وظائف آلاف الكنديين".

وأضاف أنّه بفضل هذه "التحسينات" لن تضطر كندا بعد الآن إلى دفع غرامات إذا ما تأخّرت في إصدار "تصاريح تصدير مستقبلية"، أو رفضت إصدار هذه التصاريح بسبب حصول انتهاكات لضمانات استخدام الأسلحة.

وقال شامباين إنّ الأسلحة "لا يمكن تصديرها إذا كان هناك خطر كبير بأنّها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمال عنف خطيرة قائمة على أساس النوع الاجتماعي".

وتابع أنه "بعد الانتهاء من مراجعة تصاريح التصدير إلى المملكة العربية السعودية التي أجراها مسؤولون من دائرة الشؤون العالمية بكندا - بما في ذلك تلك المتعلّقة بهذه الصفقة - بدأنا الآن مراجعة طلبات التصاريح على أساس كل حالة على حدة" للتأكّد من أنّها "تمتثل للمتطلّبات القانونية المذكورة أعلاه".


#كندا
#السعودية
#أسلحة
#جمال خاشقجي

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الولايات المتحدة: وفاة 1783 شخصا بكورونا وفقدان 17 مليون وظيفة
الولايات المتحدة: وفاة 1783 شخصا بكورونا وفقدان 17 مليون وظيفة

2020-04-10

63 إصابة جديدة في البحرين والعراق والسودان بفيروس كورونا
63 إصابة جديدة في البحرين والعراق والسودان بفيروس كورونا

2020-04-10

اتهامات حوثيّة للسعودية: "تُرحل مصابي كورونا إلى اليمن"
اتهامات حوثيّة للسعودية: "تُرحل مصابي كورونا إلى اليمن"

2020-04-09

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 86

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 86

2020-04-09
مستجدات كورونا: الفيروس يصيب حكام السعودية وأميركا تسجل ألفي وفاة

مستجدات كورونا: الفيروس يصيب حكام السعودية وأميركا تسجل ألفي وفاة

2020-04-09
كورونا: وفيات أميركا تتجاوز 14 ألفا ونحو 540 وفاة في كل من فرنسا وإيطاليا

كورونا: وفيات أميركا تتجاوز 14 ألفا ونحو 540 وفاة في كل من فرنسا وإيطاليا

2020-04-09
الجيش الإسرائيلي: كورونا تنشئ فرصا للتعامل مع الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: كورونا تنشئ فرصا للتعامل مع الشرق الأوسط

2020-04-09
رسالة لكل

رسالة لكل "زهقان وزهقانة" من الحجر الصحي

2020-04-09