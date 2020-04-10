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كورونا: الصحة العالمية تحذر من الرفع المتسرع للعزل

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 20:33

كورونا: الصحة العالمية تحذر من الرفع المتسرع للعزل
مدير عام منظمة الصحة العالمية (أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، من رفع متسرع لإجراءات العزل المتخذة للحد من تفشي وباء كوفيد-19، وقال إنّ هذا الأمر قد يتسبب بعودة "قاتلة" للفيروس.

وقال غيبريسوس: "كما الجميع، منظمة الصحة الدولية ترغب في رؤية رفع القيود. في الوقت نفسه، إنّ التسرع في رفع القيود قد يؤدي إلى عودة قاتلة" للوباء.

وأضاف أنّ "تراجع (الإصابات بالوباء) قد يكون بمثل خطورة تفشيه في حال لم يتم التعامل معه على نحو سليم".

وتتشاور المنظمة مع الدول المعنية لصوغ استراتيجية لرفع الإجراءات تدريجاً وبطريقة آمنة. ويتوجب توافر ستة شروط لإتمام ذلك: السيطرة على انتقال عدوى الفيروس، تأمين الصحة العامة والرعاية، تقليل المخاطر في البيئات المعرضة على غرار المرافق الصحية للمصابين بأمراض مزمنة ودور المسنين، اتخاذ تدابير وقاية في العمل والمدارس وغيرها من الأماكن المرتادة، رصد مخاطر الإصابات الآتية من الخارج وأخيراً جعل الناس مسؤولين.

وشدد غيبريسوس على أنّ "لكل فرد دورا يلعبه لهزم الوباء".


#فيروس كورونا
#منظمة الصحة العالمية
#العزل

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