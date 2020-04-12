مستجدات كورونا: نحو 109 آلاف حالة وفاة وأميركا الأولى عالميا

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم 1.77 مليون، توفي منهم أكثر من 109 آلاف، فيما باتت الولايات المتحدة الأميركية الأولى عالميات من ناحية تعداد الوفيات، في الوقت الذي يواصل الفيروس انتشاره حول العالم.

ووفقا لأحدث إحصاءات نشرتها فجر اليوم الأحد، جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تراقب انتشار الوباء عالميا، تعافى أكثر من 402 ألف مصاب بالفيروس حول العالم، فيما ارتفعت حصيلة الوفيّات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا إلى أكثر من 20 ألفا.

ويأتي الارتفاع بالوفيات والإصابات بالفيروس، في وقت يحتفل مئات ملايين المسيحيين، اليوم الأحد، بعيد الفصح في ظروف غير مسبوقة إذ يخضعون لحجر على غرار نصف سكان العالم.

أودى وباء كوفيد-19 بحياة ما لا يقل عن 20,071 شخصا في الولايات المتحدة حيث سجل أيضا العدد الأكبر من المصابين (519,453). كما أن حصيلة الضحايا في إيطاليا كانت تقترب أيضا من عتبة العشرين ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عدد من الوفيات وبلغ 19,468، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بتعداد 16,606 حالات.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتقصى تقارير عن مصابين أظهرت الفحوص إيجابية وجود الفيروس لديهم، بعدما كانوا قد تعافوا وأجروا فحوصا أولية أظهرت خلوهم منه.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف، إذا تم بعد 30 يوما رفع القيود غير المسبوقة للبقاء في المنزل والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأميركيين داخل منازلهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية لوكالة رويترز ردا على سؤال بشأن تلك الحالات "نحن على علم بهذه التقارير عن أشخاص أظهرت الفحوص من نوع تفاعل البلمرة المتسلسل خلوهم من كوفيد-19، ثم بينت فحوص لاحقة بعد عدة أيام عودة الفيروس مجددا إليهم".

وذكرت المنظمة أنها تسعى لجمع مزيد من المعلومات بشأن تلك الحالات، ونصحت بجمع عينات من المتعافين بشكل منهجي حتى يتسنى فهم ما يجري في المراحل اللاحقة.

وفي روسيا، قال الكرملين إن "ضغوطا تفوق طاقة المستشفيات، وتدفقا ضخما" من مرضى فيروس كورونا المستجد، بدأ يشكل ضغوطا هائلة على المستشفيات في موسكو، مع ارتفاع عدد الوفيات في روسيا لما يفوق المئة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -في مقابلة مع التلفزيون الرسمي نقلتها وكالات أنباء روسية- "الوضع في موسكو وفي سان بطرسبورغ -لكن بالأخص في موسكو- متوتر جدا، لأن عدد المرضى يتزايد".

وتابع قائلا "هناك تدفق هائل للمرضى. نشهد مستشفيات تعمل في موسكو في أجواء طوارئ شديدة التوتر وبروح البطولة".

وسجلت روسيا 13,584 إصابة بالفيروس، وقالت السلطات إنها سجلت 12 وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم السابق، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 106 حالات.

وفي بريطانيا، قال مسؤولون إن البلاد سجلت 917 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الوفيات بالفيروس خلال يوم واحد فيها، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9875.

وفي فرنسا، تم تسجيل 643 وفاة جديدة بفيروس كورونا السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13,832 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 1101، إثر تسجيل 95 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة في موقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52,167، عقب تسجيل 5138 حالة جديدة.