"أوروبا لم تشهد الذروة بعد في إصابات كورونا" والناتو يجتمع "استثنائيا"

أعلنت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هارس، إن البلدان الأوروبية لم تصل إلى الذروة بعد في إصابات فيروس كورونا المستجد، فيما أعلن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، أنه سيعقد اجتماعا "استثنائيا"، لبحث مكافحة الوباء.

وذكرت هارس خلال مؤتمر صحافي عقدته عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، اليوم الثلاثاء، من مقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم، مؤكدةً أنه يتوجب على العالم الانتظار لقرابة 12 شهرا أو يزيد، من أجل العثور على لقاح مضاد للفيروس.

عنصرا أمن في بريطانيا (أ ب)

وقالت هارس في معرض ردّها على أحد الصحافيين حول وضع كورونا لدى البلدان الأوروبية، إن "أوروبا لم تصل إلى الذروة بعد في الإصابات بالفيروس، مؤكدة أن 90 بالمئة من إجمالي الإصابات حول العالم، يتم تسجيلها حاليا في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية".

وأضافت أن الوباء تراجع في بعض البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، إلا أنه في ازدياد لدى البعض الآخر مثل بريطانيا وتركيا.

وفي سياق ذي صلة، أعلن "ناتو"، أنه سيعقد اجتماعا "استثنائيا، غدًا الأربعاء، لبحث مكافحة كورونا.

أعمال تعقيم في إيطاليا (أ ب)

وأوضح أمين عام "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، في تصريح صحافي اليوم، أن وزراء دفاع 30 دولة في الحلف، سيجتمعون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة وباء كورونا.

وحتى ظهر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و934 ألفا، توفي منهم أكثر من 120 ألفا، فيما تعافى نحو 457 ألفا، بحسب موقع Worldometer.