أوروبا القارة الأكثر تضررا بكورونا: 523 وفاة جديدة في إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إنها أحصت اليوم، الأربعاء، وفاة 523 شخصا بفيروس كورونا المستجد، في الساعات الـ24 الأخيرة، في تراجع بعد ارتفاع العدد الذي سجل، أمس.

وبلغ مجموع الوفيات من جراء الوباء 18,579 شخصا في اسبانيا، ثالث بلد متضرر بالوباء بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. في المقابل سجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة، تجاوز الخمسة آلاف، بعد انخفاض استمر ستة أيام، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 177 ألفا.

وفي أوروبا عموما، تجاوز عدد الذين شخصت إصابتهم رسميا بفيروس كورونا المليون شخص، أي أكثر بقليل من نصف الإصابات في العالم، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، اليوم.

وبتسجيل مليون و3284 إصابة، بينها 84,465 وفاة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضررا بوباء كورونا. وفي المجموع، أحصي في العالم 1,991,000 إصابة و125,955 وفاة.

والدول الأربع التي سجل فيها عدد إصابات يتجاوز المئة ألف، هي اسبانيا بواقع 172,241 إصابة و18, 056 وفاة؛ إيطاليا بواقع 162,488 إصابة و21,067 وفاة؛ فرنسا، 143,303 إصابة و15,729 وفاة؛ ألمانيا 127,584 إصابة و3,254 وفاة. وبلغ عدد الإصابات 93,873 والوفيات 12,107 في بريطانيا، التي تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة.

لكن هذا العدد لا يعكس سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات، لأن دولا عدة لا تجري تحاليل سوى للذين يحتاجون إلى علاج في المستشفيات.