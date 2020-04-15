  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ماكرون ينتظر قبول بوتين لدعوة الأمم المتحدة للهدنة العالمية

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 10:19

ماكرون ينتظر قبول بوتين لدعوة الأمم المتحدة للهدنة العالمية
ماكرون وبوتين ( أب)
عرب ٤٨ / رويترز

أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه أخذ 3 موافقات من أصل 5 دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن الدولي، على وقف إطلاق النار حول العالم، تلبية لدعوة الأمم المتحدة لتوحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد دعا إلى هدنة عالمية في 23 آذار/ مارس، مشيرًا إلى انهيار النظام الصحي في الدول التي تعاني من الحروب واستهداف ما تبقى من الطواقم الطبية في العمليات القتالية.

وقال ماكرون إن الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكدوا له جميعا دعمهم لدعوة جوتيريش.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يأمل في الحصول على موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القادمة.

وأضاف في تصريحات لراديو فرنسا الدولي أنني "تحدثت إليه في بداية هذه المبادرة. لم أتحدث معه منذ حصولي على تأكيدات راسخة من الزعماء الآخرين. سأفعل ذلك في الساعات القليلة القادمة".

وتابع قائلًا إنني "أعتقد أن الرئيس بوتين سيوافق بكل تأكيد وسيكون بمقدورنا في اليوم الذي يعلن فيه ذلك أن نعقد مؤتمرا عبر الفيديو وننقل هذه الدعوة بطريقة رسمية وقوية وفعالة".

واجتمع مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى في التاسع من نيسان/ أبريل لمناقشة أزمة فيروس كورونا في الوقت الذي بذل فيه المجلس المؤلف من 15 عضوًا جهودًا كبيرة للاتفاق على ما إذا كان سيتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

والدول الخمس التي تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا. وتبحث هذه الدول مشرع قرار أعدته فرنسا.


#الأمم المتحدة
#مجلس الأمن
#دعوة
#هدنة عالمية
#وقف إطلاق
#نار
#ماكرون
#بوتين
#حق الفيتو
#العضوية الدائمة
#الصين
#أميركا
#فرنسا
#بريطانيا
#فرنسا
#روسيا

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كوريا الشماليّة تحيي ذكرى مولد مؤسس الدولة الـ108 بإمكانات ضيّقة
كوريا الشماليّة تحيي ذكرى مولد مؤسس الدولة الـ108 بإمكانات ضيّقة

2020-04-15

هزة أرضية تضرب سورية
هزة أرضية تضرب سورية

2020-04-15

لبنان: تسريح موظفين وخفض أجور دون سابق إنذار
لبنان: تسريح موظفين وخفض أجور دون سابق إنذار

2020-04-15

الأكثر قراءة

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

تمديد مهلة التكليف الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو

2020-04-14
ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 122

2020-04-14
معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

معطيات الوفيات والإغلاق مضللة: إسرائيل بدون خطة خروج من كورونا

2020-04-14
نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و

نتنياهو وغانتس يلتقيان مجددا و"يمينا" ينشق عن كتلة اليمين

2020-04-14
ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

ارتفاع عدد المصابين العرب بكورونا إلى 391

2020-04-14