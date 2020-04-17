تحذير أمميّ من وفاة 300 ألف أفريقي على الأقل بسبب كورونا

حذّرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أعدته حول تأثيرات الجائحة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من احتمال وفاة ما بين 300 ألف و3.3 ملايين شخص في القارة السمراء، في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة فيه بأنه لا مفر من التأثيرات السلبية للوباء حتى في حال التمكن من احتواء الفيروس، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت اللجنة في التقرير أن 56 بالمئة من سكان المدن الكبرى في إفريقيا يعيشون في أحياء عشوائية مزدحمة وسط إمكانيات محدودة، بينما يعيش 34 بالمئة فقط في منازل مجهزة بمستلزمات لغسل الأيدي.

وكشف التقرير عن حاجة الحكومات لحوالي 100 مليار دولار لسد الاحتياجات الأساسية في القطاعين الصحي والاجتماعي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يسفر تفشي الفيروس عن تراجع النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية بما يتراوح بين 1.8 بالمئة و3.1 بالمئة، خلال العام الحالي.

وأضاف أن 71 بالمئة من الأيادي العاملة في إفريقيا غير قادرة على أداء أعمالها من المنازل، الأمر الذي قد يدفع بـ 27 مليون شخص نحو الفقر المدقع.

وحسب الإحصائيات الأخيرة للمركز الإفريقي للوقاية ومكافحة الأمراض، فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس 18 ألفا و333، توفي منهم 962 شخصا.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و193 ألفا، توفي منهم أكثر من 147 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 555 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.