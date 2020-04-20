مُستجدات كورونا: وفيات إسبانيا دون الـ400 وإصابات أفريقيا تتجاوز 22 ألفا 

سجّلت الكويت والمغرب ولبنان وسلطنة عمان، اليوم الإثنين، وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تراجع عدد الوفيات المسجلة في إسبانيا بسبب الفيروس إلى ما دون الـ400، للمرة الأولى منذ 23 آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية في بيان، عن المعطيات الجديدة لفيروس كورونا بالبلاد، استمرار انخفاض الوفيات بالبلاد، مؤكدةً ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 20 ألفا و852، إثر تسجيل 399 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في رقم هو الأدنى منذ نحو 4 أسابيع.

وذكر بيان الوزارة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 200 ألفا و210 بعد تسجيل 4266 إصابة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ 80 ألفا و587 شخصا، بعد تماثل 3230 مصابا للشفاء.

وكان عدد الوفيات، قد حطم الرقم القياسي في 2 نيسان/ أبريل الجاري، بتسجيل 950 حالة.

وفي سياق ذي صلة، تجاوزت إصابات الفيروس في القارة الأفريقية، اليوم، 22 ألفا، فيما سجلت الوفيات 1119، وفق آخر إحصائية رسمية.

تصفيقٌ بعد دقيقة صمتٍ لرحيل رئيس جراحة في مشفى إسبانيّ (أ ب)

وأظهرت معطيات المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الإصابات بالفيروس في عموم القارة ارتفعت إلى 22 ألفا و275، إثر تسجيل 1200 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضافت أن تسجيل 64 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، رفعت الإجمالي إلى 1119.

وذكرت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 5 آلاف و489.

ومن جهة أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية الحكومات الإفريقية من تفشي الفيروس في السجون، داعية إلى إعادة النظر في محاكمات المعتقلين السياسيين والنساء والأطفال.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحافي، تسجيل حالتَي وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.

وسجلت الصحة الكويتية، 80 إصابة جديدة بالفيروس لترتفع المحصلة إلى 1995، بينها 367 متعافيًا.

وأعلن المغرب، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 143.

وقالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إنها سجلت 135 إصابة جديدة، لتبلغ محصلة الإصابات 2990، بينها 340 متعافيًا.

جانب من التعقيم في إسبانيا (أ ب)

وأعلنت سلطنة عمان، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 1410 بعد تسجيل 144 حالة.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن إجمالي الإصابات يشمل 7 وفيات و238 متعافيًا.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة، لتصل المحصلة إلى 677، بينها 21 وفاة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس، حتى ظهر اليوم، مليونين و421 ألفًا في العالم، توفي منهم ما يقرب من 166 ألفًا، فيما تعافى أكثر من 635 ألفًا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.