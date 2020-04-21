كورونا عالميا: أكثر من 170 ألف وفاة وترامب يعلق الهجرة لأميركا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 170 ألف العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا "لتعليق الهجرة مؤقّتاً" إلى الولايات المتحدة بقصد "حماية وظائف" المواطنين الأميركيين في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وبدأت بعض الدول الأوروبية رفع إجراءات العزل المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مع تسجيل بعضها عددا أقل من الوفيات في الأيام القليلة الماضية تعاود قطاعات محدودة العمل.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تخفيف بعضِ الدول للقيود الداخلية لا يعني انتهاء أزمة تفشي الجائحة في تلك الدول، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة وفاة 1433 شخصا من جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وحول العالم، توفي أكثر من 170 ألفا من أصل أكثر من مليونين و437 ألفاً و170 مصاباً تمّ إحصاؤهم رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 645400 شخص.

والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 24114 وفاة من أصل 181228 إصابة، ثم إسبانيا مع 20852 وفاة من أصل 200210 إصابات، وفرنسا مع 20.265 وفاة من أصل 155383 إصابة، والمملكة المتّحدة مع 16509 وفيات من أصل 124743 إصابة.

وسجلت الصين القاريّة (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ديسمبر ما مجموعه 82747 إصابة بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77084 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات لليوم الثالث على التوالي.

أما من حيث توزع الحصيلة بحسب القارات، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في أوروبا 105869 حالة من أصل مليون و202 ألف و306 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 42640 وفاة من أصل 802882 إصابة، وفي آسيا 7068 وفاة من أصل 166994 إصابة.

وفي الشرق الأوسط 5675 وفاة من أصل 129268 إصابة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 5093 وفاة من أصل 104731 إصابة، وفي أفريقيا 1159 وفاة من أصل 23089 إصابة، وفي أوقيانيا 90 وفاة من أصل 7903 إصابات.