كورونا: 516 وفاة جديدة بفرنسا وأكثر من 7 آلاف متعافٍ في أفريقيا

أعلنت فرنسا، يوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 21 ألفا و856، إثر تسجيل 516 حالة وفاة جديدة، فيما أحصت أفريقيا أكثر من 7 آلاف متعافٍ من الفيروس، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل ألف و553 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 184 ألفا و821.

وأضاف البيان، أن 29 ألفا و219 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 5 آلاف و53 في وحدات العناية المركزة، مُشيرا إلى أن عدد المتعافين بلغ 42 ألفا و88، بعد تسجيل ألف و431 حالة شفاء جديدة.

وأكد أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يواصل انخفاضه لليوم الـ15 على التوالي.

وتأتي فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

سيدة تشتري الفواكه في أحد أسواق فرنسا (أ ب)

وفي إفريقيا، تجاوز عدد المتعافين من الفيروس، الخميس، حاجز 7 آلاف شخص.

وبحسب موقع "ورلدو ميتر" المتخصص في رصد إحصائيات الفيروس حول العالم، بلغ عدد المتماثلين للشفاء في الدول الإفريقية، 7 آلاف و33 شخصا.

وتتصدر الجزائر دول القارة من حيث أعداد المتعافين، بـ1204، تليها جنوب إفريقيا بـ 1055، ثم مصر بـ 935، والكاميرون بـ397.

وانتشر الفيروس في كافة دول القارة السمراء، باستثناء ليسوتو، وجزر القمر، بعد تسجيل أول حالة في القارة بمصر.

وتأتي مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، والجزائر، والكاميرون، وغانا، وجيبوتي، في مقدمة دول القارة من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد المصابين بلغ 26 ألفا و144، توفي منهم 247 شخصا.

وأصاب كورونا، حتى مساء الخميس، أكثر من مليونين و695 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 188 ألفا، وتعافى أكثر من 739 ألفا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.