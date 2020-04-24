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بايدن: ترامب سيؤجّل الانتخابات

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 12:43

بايدن: ترامب سيؤجّل الانتخابات
بايدن في تجمع انتخابي (أ ب)
عرب ٤٨

توقّع المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركيّة، جو بايدن، أن يحاول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأجيل الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في تشرين ثانٍ/نوفمبر المقبل.

والخميس، قال بايدن، خلال حفل جمع تبرّعات جرى عبر الإنترنت، "تذكّروا كلامي، أعتقد أنه سيحاول تأجيل الانتخابات بطريقة ما وطرح مبرر يمنع إجراءها"، وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يعتقد (ترامب) أنه بإمكانه الفوز من خلالها".

من جهة أخرى، قال بايدن لأنصاره إنه "متحمس للمناظرة مع دونالد ترامب"، وأضاف "أنا مستعد لمناظرة معه. عبر ’زوم’ أو ’سكايب’ أو ’سلاك’ أو ’هانغ آوتس’ أو شخصيا في أي وقت وأي مكان يرغب به".

وجرت آخر مناظرة بين بايدن والسناتور بيرني ساندرز خلال السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي في 15 آذار/مارس، دون حضور الجمهور شخصيا جراء وباء كوفيد-19.

لكن بينما لا يزال الفيروس متفشيا في الولايات المتحدة، طرحت تساؤلات بشأن التفاصيل اللوجستية المتعلّقة بالمناظرة المرتقبة بين بايدن وترامب قبيل الانتخابات.

وندد بايدن خلال الحفل الافتراضي بطريقة تعاطي ترامب مع تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وردّ ترامب على بايدن خلال الإيجاز الصحافي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض بشأن كورونا المستجد، وقال "لا يمكنني وصف ما سيحصل في الانتخابات"، وأضاف ترامب "لدينا رجل نائم في الطابق السفلي في منزل يمنحه الإعلام حرية الحديث فيه، بينما لا يرغب بعقد مناظرة بسبب كوفيد"، وأكمل "يبقونه مختبئا بسبب فيروس كورونا ولا يتحرك كثيرا".

وقد تكون مهمة ترامب للفوز في الانتخابات أصعب مما توقّع في وقت يتفشى الوباء، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 26,4 مليونا، الخميس.

وبينما يعد التصويت عن بعد وعن طريق البريد الوسيلة التي يقول البعض إنها قد تساعد في الحد من انتقال عدوى كوفيد-19 بين الناخبين، إلا أن ترامب يصر على أنها تفسح المجال للتزوير.

في الأثناء، أجّلت عشرات الولايات الأميركية انتخاباتها التمهيدية التي تحدد رسميا المرشح للانتخابات.


#فيروس كورونا
#الانتخابات الأميركية
#ترامب
#بايدن

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