صور أقمار صناعية لقطار يرجح أنه لكيم أون تكشف عن موقعه الحالي

رصدت صور أقمار صناعية قطارا، صباح اليوم الأحد، يرجح أنه للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وكشفت الصور عن موقعه الحالي في منتجع شرق كوريا الشمالية، وفقا للموقع الأميركي "38 نوررث"، في وقت تثير فيه صحة كيم التكهنات.

ويظهر القطار في الصور في 21 و23 نيسان/ أبريل في محطة مخصصة لعائلة كيم، وفق ما أكد الموقع المتخصص بتتبع أخبار كوريا الشمالية في مقال نشر أمس السبت.

ويوضح "38 نورث" أن وجود القطار في تلك المنطقة "لا يثبت أي شيء بخصوص مكان الزعيم الكوري الشمالي ولا يؤكد شيئاً بخصوص حالته الصحية"، وأضاف "لكن ذلك يعطي مصداقية للمعلومات التي تقول إن كيم متواجد في منطقة مخصصة للنخبة على الساحل الشرقي".

صورة القمر الاصطناعي لقطار كيم (أ ب)

وقال مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، تشونغ إن مون، اليوم الأحد، إن كيم أون "على قيد الحياة وفي وضع جيد".

وتثير صحة كيم التكهنات في أوساط المتخصصين بالشؤون الكورية الشمالية، فهو لم يظهر في الصور الرسمية لاحتفالات 15 نيسان/ أبريل، تاريخ ميلاد مؤسس النظام وجدّ الزعيم الحالي، كيم إيل سونغ.

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 نيسان/ أبريل خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 نيسان/ أبريل.

وذكر موقع "دايلي أن كاي" الذي يديره كوريون شماليون منشقون، أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في نيسان/ أبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم الذي يبلغ من العمر 36 عاما، خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه".

وقللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال عمليا بحالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار، كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم جونغ أون "بحالة شديدة الخطورة نتيجة لعملية جراحية".

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر الخميس الماضي، أن المعلومات المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح "خاطئة".

ونقلت قناة "إس بي إس" الكورية الجنوبية، الخميس الماضي عن مسؤول حكومي قوله إن كيم متواجد على الأرجح في وونسان منذ أربعة أيام على الأقل وأنه سيظهر علنا قريبا.

وأضافت القناة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب مكان توقف قطار كيم، الذي شوهد في وونسان، بينما طائرته التي يستخدمها عادة للتنقل إلى وونسان لا تزال في بيونغ يانغ.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها "غياب" كيم الشكوك، ففي عام 2014، لم يظهر كيم علنا لستة أسابيع قبل أن يشاهد مجددا متكئا إلى عصاة. وأكدت حينها الاستخبارات الكورية الجنوبية، بحسب وكالة يونهاب، أن الزعيم الكوري الشمالي خضع لعملية إزالة التهاب من كاحله.