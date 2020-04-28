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القضاء السويسري يعلن عن موعد محاكمة ناصر الخليفي

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 20:22

القضاء السويسري يعلن عن موعد محاكمة ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
عرب ٤٨ ووكالات

أعلن جهاز القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء محاكمة القطري مالك نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية، ناصر الخليفي، في أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك على خلفية تهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وسيمثل أمام المحكمة أيضا كل من؛ الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، المتهمين بالفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

وفي وقت سابق وجهت النيابة السويسرية اتهامات بالفساد لخليفي، وكانت النيابة قد أطلقت تحقيقها في تشرين الثاني/ أكتوبر عام 2017، وتشمل الإجراءات القضائية تحقيقًا يجري ضد الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالكه، وترتبط ببيع حقوق بث مباريات كأس العالم وبطولات عالمية للقناة القطرية.

ودار التحقيق حول الاشتباه في أن "جيروم فالكه قد حصل على مزايا غير مستحقة من ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 و2030".


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#باريس ساينت جيرمان
#بي إن سبورت
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#جيروم فالكه

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