كشمير: مقتل 5 جنود هنود ومسلحين

أعلن مسؤولون هنود، اليوم الأحد، مقتل خمسة من القوات العسكرية الهندية في اشتباك مع مسلحين اثنين في كشمير التي تخضع للسيطرة الهندية، بعد اقتحام منزل قالت السلطات إن "متمردين" يحتجزون فيه رهائن.

وقال بيان للجيش الهندي الذي يعتبره معظم سكان الإقليم بمثابة جيش "احتلال" لمنطقتهم، إن فريقًا من خمسة أعضاء لمكافحة التمرد دخل المنزل في منطقة هاندوارا شمال غرب كشمير يوم السبت و "نجح في إنقاذ المدنيين".

وأضاف أن قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار كثيف من مسلحين، وكذلك خلال معارك تلت ذلك، حيث قتل مسلحان وجميع أعضاء الفريق، دون أن يحدد البيان عدد المدنيين الذين تم إنقاذهم.

لم تعلق أي جماعة مسلحة على الأمر، ولم يكن هناك تأكيد مستقل على احتجاز رهائن.

وقال ضابط شرطة إن كولونيل بالجيش وضابطي شرطة وجنديين آخرين حاولوا اقتحام المخبأ عندما قتلهم المسلحون. وقال إنه تم استدعاء قوات خاصة، حيث قتلوا المسلحين بالرصاص لكن اثنين آخرين فرا.

وكثفت الهند من قمعها لسكان كشمير في الأشهر الماضية بعدما أصدرت قرار بفرض السيطرة الكاملة على الإقليم الذي كان يتمتع بشبه حكم ذاتي العام الماضي، وتستمر مداهمات الجيش على الرغم من الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يوقف المسلحون الذين يقاتلون الحكم الهندي هجماتهم على القوات الحكومية والمخبرين المزعومين أيضًا. كما نشب قتال يومي تقريبًا على مدار الأشهر القليلة الماضية على طول الحدود الجبلية الوعرة التي تقسم كشمير بين الهند وباكستان.

وقتل جنديان هنديان يوم الجمعة في مناوشات حدودية.

ولقى جندي باكستاني وثلاثة مدنيين حتفهم على جانبي كشمير الأربعاء في نوبة أخرى من القتال بين الجانبين.