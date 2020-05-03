واشنطن: "عدد هائل من الأدلة" على أن مصدر كورونا مختبر في ووهان

ادعى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، وجود "عدد هائل من الأدلّة"، على أن مصدر وباء "كوفيد 19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

مايك بومبيو (أ ب)

وقال بومبيو لشبكة "إيه بي سي" إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.

وتزايدت انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لدور الصين في الوباء الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم. وأصرّ ترامب على أن بكين أخفت معلومات مهمّة بشأن تفشي الفيروس وطالب بمحاسبتها.

وذكرت تقارير إخبارية أن ترامب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة، مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي تم تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة كالخفافيش للأكل. ويُعتقد الآن أن كورونا المستجد قد يكون تسرّب من مختبر قريب يجري أبحاثا مرتبطة بالفيروسات.

وأوضح بومبيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، لشبكة "أيه بي سي"، أنه يتفّق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأميركية الذي ينسجم مع "التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن الفيروس المسبب لكوفيد 19 ليس من صنع البشر ولا معدلا جينيا".

لكنه ذهب أبعد من ترامب، مشيرا إلى "عدد هائل من الأدلة المهمة" على أن مختبر ووهان هو مصدر الفيروس. وقال "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخا في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".

ورأى أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى "محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل". وتابع "الرئيس ترامب واضح جدا (في ما قاله): سنحاسب المسؤولين".

الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية "عرضية"

وقال بومبيو إن الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية عبر حدودها مع كوريا الجنوبية كانت "عرضية" على الأرجح، مع استمرار التكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة ريفي، مما أثار التوتر بعد يوم واحد من ظهور كيم في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع في أول تقرير عن ظهوره في مناسبة عامة منذ 11 نيسان/ أبريل.

وردّت كوريا الجنوبية على الطلقات النارية التي أُطلقت عبر المنطقة منزوعة السلاح، لكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال بومبيو خلال المقابلة مع "إيه بي سي"، إنه "نعتقد أنها كانت عرضية. رد الكوريون الجنوبيون على إطلاق النار. ما يمكن أن نقوله بناء على ما لدينا من معلومات هو إنه لم يسقط قتلى في أي من الجانبين".

وأحجم بومبيو عن مناقشة ما إذا كان يعرف إن كان كيم مريضا جدا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث زادت حدة التكهنات عندما تغيب كيم عن الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده الراحل.

وقال بومبيو إنه بناء على مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي في فعالية مؤخرا "يبدو أن الزعيم كيم على قيد الحياة وبصحة جيدة". وأضاف "نعلم أن فترات مطولة أخرى مرت كان الزعيم كيم فيها بعيدا عن الأنظار أيضا، لذا فإنه ليس أمرا غير مسبوق".