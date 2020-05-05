فنزويلا تعلن اعتقال أميركيين بتهمة محاولة الإطاحة بمادورو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلاده اعتقلت، أمس الإثنين، أميركيين حاولا مع مجموعة من "المرتزقة" فجر الأحد "غزو" فنزويلا من البحر للإطاحة بنظامه لحساب زعيم المعارضة خوان غوايدو، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الموقوفين في هذه القضية خلال 48 شخصاً بلغ 15 شخصا.

وقال مادورو مخاطبا القيادة العليا للقوات المسلحة إن السلطات اعتقلت "عنصرين أمنيين" أميركيين يبلغان من العمر 34 عاما و41 عاما، عارضا عبر شاشة التلفزيون الحكومي جوازي سفرهما ووثائق أخرى.

وأوضح مادورو وحلفاؤه أن إدارة ترامب عازمة على القضاء على الحكومة الاشتراكية الفنزويلية لاستغلال احتياطيات النفط الضخمة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وذكر رئيس الحزب الاشتراكي، ديوسدادو كابيلو، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي إن السلطات استجوبت اثنين من المهاجمين، بينما قال وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، إنّهم "إرهابيون مرتزقة" يهدفون إلى الإطاحة بحكومة فنزويلا وخلق حالة من الفوضى.

وكان المدعي العام الفنزويلي اتهم في وقت سابق الإثنين غوايدو بالتآمر مع جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية لتجنيد "مرتزقة" بقصد شن هجوم للإطاحة بالرئيس الاشتراكي.

وتعاني فنزويلا من أزمة سياسية واقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة ما تسبّب بتدهور الخدمات العامة مثل المياه النظيفة والكهرباء والرعاية الطبية في هجرة نحو 5 ملايين شخص، بالإضافة إلى خضوع البلاد لحصار تتزعّمه الولايات المتحدة الأميركيّة.

ويدعم التحالف الذي تقوده واشنطن، ويضم ما يقرب من 60 دولة، زعيم المعارضة خوان غوايدو كـ"زعيم شرعي" لفنزويلا.