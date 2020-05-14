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أميركا: محكمة تعيد فتح دعوى تتهم ترامب بانتهاك الدستور

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 17:55

أميركا: محكمة تعيد فتح دعوى تتهم ترامب بانتهاك الدستور
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أعادت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، اليوم الخميس، فتح دعوى قضائية تتهم الرئيس، دونالد ترامب بانتهاك الدستور، وانتهاك بند المكافآت، بقبول أموال من مسؤولين محليين وأجانب للإقامة في فندق "ترامب العالمي" بواشنطن.

ومن بينهم استغلال ترامب لمنصبه وسلطته بطريقة غير قانونية في معاملات الفندق، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي العام 2017، قضت محكمة استئناف أميركية، بإسقاط الدعوى القضائية التى تتهم ترامب بمخالفة أحكام مكافحة الفساد فى الدستور الأميركى من خلال الفندق المملوك له فى واشنطن.

و يحظر "بند المكافآت" في الدستور على المسؤولين الأميركيين قبول أي منح أو مدفوعات من حكومات أجنبية دون موافقة من الكونغرس.

وقبل وقت قصير من انتخابه رئيسا فى تشرين الثان / نوفمبر 2016، افتتح ترامب فندق ترامب الدولى على مقربة من البيت الأبيض، وعلى عكس غيره من الرؤساء احتفظ ترامب بملكية العديد من مصالحه التجارية، ومنها الفندق المذكور خلال ممارسته مهام منصبه.

ومنذ تقلد ترامب منصب الرئاسة في كانون ثاني/ يناير 2017، أصبح الفندق مقرًا مفضلا لإقامة فعاليات بعض المسؤولين الأجانب الذين يزورون العاصمة الأميركية.


#محكمة استئناف فيدرالية أميركية
#دونالد ترامب
#انتهاك الدستور
#انتهاك بند المكافآت
#قبول أموال من مسؤولين محليين وأجانب
#فندق "ترامب العالمي"

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