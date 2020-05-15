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ترامب: الحكومة الأميركيّة تستثمر في 14 لقاحًا لعلاج كورونا

تاريخ النشر: 15/05/2020 - 21:30

ترامب: الحكومة الأميركيّة تستثمر في 14 لقاحًا لعلاج كورونا
ترامب (أ. ب.)
عرب ٤٨

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأميركية ستستثمر في أفضل اللقاحات المرشحة لعلاج فيروس كورونا، موضحا أنه جرى إعداد قائمة تضم 14 لقاحا واعدا مع إمكانية تقليص القائمة.

وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب"، وقال من البيت الأبيض "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وأضاف ترامب "نأمل أن يكون لدينا (لقاح) بحلول نهاية السنة، ربما في وقت أقرب. إننا نحقق تقدما مذهلا"، وتابع "هناك ذهنية جيدة جداً" متحدثاً عن التعاون الدولي بشأن هذا الموضوع.

لكن خلال مؤتمرة الصحافي في وقت لاحق، خفف ترامب من تفاؤله، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح لكن لقاحا سيكون أمراً رائعاً"، وأضاف "أريد أن أكون واضحاً: بوجود لقاح أم بغيابه فإننا عدنا" في إشارة إلى تخفيف إجراءات العزل في البلاد.

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يكون جاهزا خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".


#ترامب
#علاج
#فيروس كورونا

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