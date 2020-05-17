التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة في أفغانستان

عرب ٤٨/ أ ف ب

وقّع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اتفاقا لتقاسم السلطة مع خصمه عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، ينهي خلافا استمر لشهور وزجّ بالبلاد في أزمة سياسية. وينصّ الاتفاق أن يقود عبد الله محادثات السلام مع حركة طالبان.

وأشار الرئيس غني إلى أن بلاده تشهد "يوما تاريخيا"، وأكد أنه تم التوصل للاتفاق بدون وساطة دولية. وقال متحدثا إلى عبد الله خلال احتفال التوقيع "في الأيام المقبلة، آمل أن نصل بالوحدة والتعاون إلى وقف لإطلاق النار (مع طالبان) ثم سلام دائم".

من جهته، أشار عبد الله إلى أن الاتفاق ينص على تشكيل "إدارة جامعة أكثر، موثوق بها أكثر ولها كفاءة أكبر". وأضاف على حسابه على "تويتر" أن الاتفاق "يأتي في وقت صعب، إذ يجب علينا مواجهة تهديدات جدية".

وتواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد وازدياد أعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم غني، صدّيق صدّيقي، على تويتر إن "الدكتور عبد الله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة".

بدوره، أفاد فرايدون خاوزن، المتحدث باسم عبد الله، أن الاتفاق يضمن حصول فريق عبد الله على 50 في المئة من المناصب في الحكومة وحكام الولايات.

وأضاف "مهمته ضمان مسار للسلام وتحسين الحوكمة وحماية الحقوق واحترام القوانين والقيم". وذكر خاوزن أن شخصيات سياسية ووطنية تحظى باحترام واسع ستشرف على تطبيق الاتفاق.

وأظهرت صور نشرها قصر الرئاسة عبد الله وغني وهما جالسان جنبا إلى جنب في حفل التوقيع بحضور شخصيات أفغانية بارزة، بينها الرئيس الأسبق حامد كرزاي.

وفي بيان له، رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ باتفاق تقاسم السلطة. وقال ستولتنبرغ "أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الزعيمان السياسيان في أفغانستان لحل خلافاتهما والعمل معا لتشكيل حكومة جامعة".

بدوره، رحّب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، باتفاق تقاسم السلطة، وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزير الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أن "الوزير بومبيو هنأ الزعيمين بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جامعة في أفغانستان"، مضيفة أن بومبيو "أبدى أسفه لإضاعة الوقت" على مدى أشهر في خلاف أغرق البلاد في أزمة سياسية.

وكان عبد الله يشغل منصب "رئيس السلطة التنفيذية" بموجب اتفاق سابق لتقاسم السلطة لكنه خسر المنصب عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها غني، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط تهم بالتزوير.

وأعلن عبد الله، طبيب العيون، نفسه رئيسا وأقام حفل تنصيب في التاسع من آذار/ مارس، بينما أعيد تنصيب غني كرئيس في اليوم ذاته.

ويشير الخبراء إلى أن اتفاق قد يساهم في إخراج أفغانستان من أزمتها السياسية. وبموجب الاتفاق، سيقود عبد الله محادثات السلام المستقبلية مع حركة طالبان، التي وقعت اتفاقا تاريخيا مع واشنطن يمهّد لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال المحلل سيد ناصر موسوي، "من المتوقع الآن بأن يحل هذان الزعيمان المشاكل التي تواجهها أفغانستان على غرار فيروس كورونا المستجد ومحادثات السلام مع طالبان".

وأشار إلى أن "الضغط الهائل" الذي مارسته الولايات المتحدة عليهما دفعهما لإبرام الاتفاق. وتابع "لكن الوضع صعب... ستبقى الخلافات إلى حين توصلهما إلى اتفاق مع طالبان".

وأشار المحلل أندرو واتكنز من مجموعة الأزمات الدولية، إلى أنه لا يُتوقع بأن يحل الاتفاق فورا الخلافات الكامنة بشأن توزيع السلطة". وقال "لكنه كان خطوة ضرورية لمنع حدوث شرخ محتمل في الدولة المجتمع".

وتنافس عبد الله وغني في انتخابات 2014 الرئاسية والتي أعلن كل منهما فوزه فيها. وفي مسعى لمنع نشوب نزاع، توسّط وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جون كيري، بينهما للتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تعيين عبد الله رئيسا للسلطة التنفيذية.

وبعد خلاف مشابه في آذار/ مارس الماضي، ندد بومبيو بفشلهما في التوصل إلى اتفاق، معلنا خفض المساعدات لأفغانستان بمبلغ قدره مليار دولار. وفي وقت يبلغ إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 20 مليار دولار فقط، شكّل الخفض ضربة لاقتصادها المعتمد على المنح.

لكن عددا من سكان كابول شككوا في الاتفاق. وقال الموظف في شركة خاصة في كابول إن "آلاف الأفغان قتلوا أو أصيبوا بجروح في آخر عهد لغني".

وأضاف "إذا كانا حقا يريدان العمل لمصلحة البلاد... فعليهما جلب السلام الحقيقي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يريده أغلب الأفغان".

ويأتي الاتفاق بينما جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء أطول حرب في تاريخ بلاده بين أولوياته.

ووقّعت واشنطن في شباط/ فبراير الماضي، اتفاقا مع طالبان، ينص على انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية المتحالفة معها من أفغانستان بحلول مطلع 2021. وتعهّدت طالبان في المقابل بعدم مهاجمة القوات الأفغانية.

لكن القتال تواصل بين طالبان والقوات الأفغانية في الولايات، بينما هدد الجانبان بتنفيذ هجمات متبادلة بعدما أسفر اعتداءان الأسبوع الماضي عن مقتل العشرات، بينهم أمّهات وأطفال رضّع، عندما اقتحم مسلحون مستشفى في كابول.

ونفت طالبان أي علاقة لها بالهجوم على المستشفى الذي حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).