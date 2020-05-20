دعوة إيرانيّة لاستعادة 30 مليار دولار من نظام الأسد

دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إلى استعادة مبلغ يتراوح بين 20 و30 مليار دولار، دعمت به طهران، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في وقت سابق، مُشيرا إلى أن البلاد تعاني من مشكلة اقتصادية وأمنية.

وذكر بيشه في تصريح لموقع "اعتماد أونلاين" الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بلاده أنفقت مبالغ مالية ضخمة في سورية، وقال: "منحنا سورية نحو (20-30) مليار دولار، ويجب علينا استعادتها منها".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد فرضت اليوم، عقوبات بحقّ عدد من المسؤولين الإيرانيين، لاتهامهم بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وشملت العقوبات المفروضة، وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، وثمانية مسؤولين آخرين، فضلا عن شركة عامة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها فلاحت بيشه بمثل هذه التصريحات، إذ قال في آذار/ مارس 2019، إن نظام الأسد مديون لطهران ويجب عليه تسديد الديون.