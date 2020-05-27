بومبيو: هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي إزاء بكين

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في حديث للكونغرس، اليوم الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي تجاه بكين، ما يجرّد هذا المركز المالي من حقوقه التجارية المميزة المنصوص عليها في القانون الأميركي.

وقبل ساعات من تصويت مفصلي في بكين على قانون "الأمن القومي الجديد" في هونغ كونغ، أبلغ وزير الخارجية الأميركي، الكونغرس، بأن الصين لا تفي بالالتزامات التي تعهّدت بها قبل استعادة هذه المنطقة من بريطانيا في العام 1997.

وجاء في بيان بومبيو أن "هونغ كونغ لم تعد مؤهلة للمعاملة نفسها التي كانت القوانين الأميركية تكفلها لها قبل تموز/ يوليو 1997"، وتابع "ما من شخص عاقل يمكنه أن يؤكد اليوم أن هونغ كونغ لا تزال تتمتع بقدر كبير من الحكم الذاتي إزاء الصين، نظرا للوقائع على الأرض".

وبموجب قانون أقره الكونغرس الأميركي العام الماضي لدعم الحركة المطالبة بتعزيز الديمقراطية في هونغ كونغ، يتعيّن على الإدارة الأميركية أن تؤكد استمرار الحكم الذاتي في هذه المنطقة لكي تحظى بالوضع المميز في التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.

وكان بومبيو قد أرجأ التقرير بادئ الأمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنتظر انعقاد جلسة البرلمان الصيني الذي من المتوقع أن يقر مشروع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.

ويعقد البرلمان الصيني جلسة، يوم غد، الخميس، للتصويت على مشروع القانون الذي تسعى الصين من خلاله إلى ردع "الخيانة والتخريب والعصيان". ويخشى كُثر في هونغ كونغ وفي الغرب من أن يوجّه المشروع ضربة قاضية للحريات في المدينة.

وقال بومبيو: "بعدما كانت الولايات المتحدة تأمل بأن تشكل هونغ كونغ بحرياتها وازدهارها نموذجا يحتذى للصين الاستبدادية، بات واضحا الآن أن الصين تريد أن تجعل من هونغ كونغ نسخة مطابقة لها".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "الولايات المتحدة تقف بجانب شعب هونغ كونغ في نضاله بمواجهة الرفض المتزايد للحزب الشيوعي الصيني للحكم الذاتي" في المنطقة.

ولم تكن تصريحات بومبيو مصحوبة بإلغاء أي امتيازات محددة، لكنها تأتي سط دعوات تقودها واشنطن وغيرها من الدول للرد على تحرك بكين لفرض قوانين الأمن القومي الصينية على هونغ كونغ.

والجمعة، تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية، كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.

ومن شأن القانون، فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.