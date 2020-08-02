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الهند: مصرع 80 شخصًا جراء تناول كحول سامة

تاريخ النشر: 02/08/2020 - 11:05

الهند: مصرع 80 شخصًا جراء تناول كحول سامة
صورة توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

ارتفع عدد ضحايا تناول المشروبات الكحوليّة في الهند إلى 80 خلال الأيام الماضية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام هندية اليوم، الأحد.

وقضى الضحايا في ثلاث محافظات في الولاية الشمالية وقد أوقفت الشرطة 25 شخصا، وفق وكالة "ذي برس ترست أوف إنديا".

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير شرعية، تبيع الليتر بنحو عشر روبيهات (0,13 دولار أميركي).

وقال مسؤول لـ"فرانس برس" إن 11 شخصا قضوا في محافظة غورداسبور. والسبت، أوردت الوكالة أن المشروبات الكحولية غير المرخّص لها قانونا حصدت أرواح 12 شخصا في محافظة أمريتسار المجاورة و63 في مدينة تارن تاران.

ويشتبه في أن وفيات أخرى سجلت في الأيام الأخيرة، سببها المشروبات الكحولية السامة، لكن تعذّر إثبات هذا الأمر بما أن الجثث تم إحراقها ولم تشرّح.

والجمعة، قال رئيس حكومة ولاية البنجاب، أماريندر سينغ، إنه أَمَرَ بفتح تحقيق لكشف ملابسات الوفيات، متوعّدا بمحاسبة كل المتورطين.

وأوردت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن أحد المشتبه بهم قضى في محافظة أمريتسار بعد تناوله مشروبا كحوليا غير مرخّص له وأن زوجته أوقفت لبيعها الكحول.

ويأتي ذلك غداة إعلان السلطات في ولاية أندرا براديش وفاة تسعة أشخاص جراء تناولهم مواد كحولية معقّمة.

وقضى الأشخاص التسعة بعدما تناولوا مواد لتعقيم اليدين بدلا من الكحول إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الهند
#كحول مغشوشة

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