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100 مليار دولار لضمان حصول الجميع على لقاح فيروس كورونا

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 00:15

100 مليار دولار لضمان حصول الجميع على لقاح فيروس كورونا
في مركز فحص هندي (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن دول العالم بحاجة إلى حشد مبلغ 100 مليار دولار، لضمان حصول الجميع على لقاح فيروس كورونا، والأدوات اللازمة لمنع التفشي.

وذكر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرسوس، الإثنين، خلال مؤتمر افتراضي، أن المبلغ الواجب توفيره كبير، "لكنه أقل من 10 تريليونات دولار جندتها دول مجموعة العشرين على شكل حزم إنقاذ مالي".

وتواصل 6 شركات عالمية على الأقل، تنفيذ فحوصات سريرية متفاوتة التقدم، على لقاحات محتملة لفيروس كورونا، فيما قالت روسيا إنها أنهت بنجاح اختبارات على لقاح من إنتاجها.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الفترة المقبلة من العام الجاري، تمثل مرحلة حاسمة لمبادرة (مسرع الإتاحة)، لتسريع تطوير لقاح عالمي للفيروس، والوصول العادل له.

وأضاف: "لذلك من المهم حشد مبلغ من الجميع بقيمة 100 مليار دولار، لضمان تسريع إنتاج اللقاح ووصوله إلى مختلف الشرائح في دول العالم كافة.. وصلنا إلى 10 بالمئة من المبلغ".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#منظمة الصحة العالمية
#100 مليار دولار
#فيروس كورونا

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