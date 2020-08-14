بوتين يدعو لقمة طارئة لبحث الملف الإيراني

عرب ٤٨ / أ ف ب

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيران إلى قمة طارئة لبحث الملف الإيراني، وكيفية احتواء التوتر في الخليج.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي دعا الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيران إلى عقد قمة عبر الفيديو، مؤكدا أن "القضية طارئة".

ونقل البيان عن بوتين قوله إن "المحادثات في مجلس الأمن بشأن الملف الإيراني تزداد حدة"، مضيفا أن طهران حليفة موسكو تستهدف بـ"اتهامات لا أساس لها".

وتابع الرئيس الروسي أن "الهدف هو إعداد مسودة تتيح تجنّب المواجهة وتصعيد التوترات في مجلس الأمن".

وتابع أنه يتعين على القادة الاتفاق حيال سبل ضمان الأمن في منطقة الخليج.

ويتصاعد التوتر بشأن الملف الإيراني منذ اتّخذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في العام 2018 قرار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى، الذي جمّد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية خانقة على "الجمهورية الإسلامية".

والأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران على الرغم من معارضة روسيا والصين.