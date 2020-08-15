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كوشنر يدافع عن الصمت السعودي: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل حتمي"

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 16:18

كوشنر يدافع عن الصمت السعودي: "التطبيع بين السعودية وإسرائيل حتمي"
جاريد كوشنر (أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

صرّح مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن بي سي" الإنجليزيّة بـ"حتمية" إعلان تطبيع العلاقات بشكل كامل بين إسرائيل والسعودية، ورد على صمت المملكة إزاء التحالف الإماراتي الإسرائيلي بالقول: "لا يمكنك قلب السفينة بين ليلة وضحاها".

وقال كوشنر خلال المقابلة المتلفزة: "أعتقد بالفعل أن هناك دولًا أخرى مهتمّة جدًّا بالتحرك قدمًا" نحو إعلان التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا في هذا السياق إلى السعودية، قائلًا إنها ودولة الاحتلال "سيصبح بوسعهما فعل الكثير من الأشياء العظيمة معًا".

وعلّق على الصمت السعودي حيال الإعلان الإماراتي بالقول: "لقد أنجزنا أول اتفاق سلام خلال 26 عامًا، والبعض يقول الآن نريد أن يصعد شخص آخر المركب على الفور".

وأضاف أن السعودية "لعبت بوضوح دورًا قياديًا في صنع الاعتدال، لكن ليس بوسعك قلب السفينة بين ليلة وضحاها".

واعتبر كوشنر أن ما فعلته إدارة ترامب في هذا السياق "يمهد الطريق للكثير من التقدم في المنطقة، من خلال النظر إليها على أساس الفطرة السليمة، والبراغماتية، والمصالح المشتركة، والرؤية المشتركة للمستقبل... لقد أخذنا بعض الأورام القديمة التي أصابت المنطقة وقلصناها على مدار السنوات الماضية"، معقّبًا بأن كلّ ما فعلته إدارة ترامب "كان منطقيًّا".

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