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واشنطن: لا دعم مالي للبنان قبل إصلاحات حقيقية

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 23:04

واشنطن: لا دعم مالي للبنان قبل إصلاحات حقيقية
ديفيد هيل خلال تفقّده مرفأ بيروت (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن دبلوماسي أميركي، اليوم السبت، أنّه لا دعم مالي للبنان قبل أن "تبدأ إصلاحات حقيقية"، وذلك في تصريحٍ صحافي أدلى به وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، في ختام زيارته إلى لبنان.

وقال هيل: "عندما نرى أن القادة اللبنانيين يقومون بتغيير حقيقي قولاً وفعلا، عندها ستتجاوب أميركا وشركاؤها بدعم مالي مستدام للبنان".

وحمّل هيل السلطة اللبنانية جزءا من المسؤولية عن الكارثة، واعدا بدعم مالي مستدام في حال لمست الولايات المتحدة وشركاؤها جدية في الإصلاح.

ولفت هيل إلى أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الكونغرس للتعهد بتمويل إضافي بقيمة 30 مليون دولار لتسهيل تدفق الحبوب عبر مرفأ بيروت بشكل عاجل ومؤقت.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات أولية إلى لبنان بقيمة 17 مليون دولار لمواجهة تبعات الانفجار، بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت.

وأكّد هيل أن "هذه المساعدات ستكون تحت الإدارة المباشرة لبرنامج الغذاء العالمي عبر المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص".

وفي بيان أصدره في ختام زيارته للبنان حمّل هيل السلطات اللبنانية جزءا من المسؤولية عن الكارثة معتبرا أن ما جرى يعكس في جزء منه "مشاكل أكبر بكثير يعاني منها لبنان".

وأشار إلى أنّ انفجار بيروت المأساوي ناتج عن "عقود من سوء الإدارة، والفساد والفشل المتكرر للقادة اللبنانيين في تحمّل المسؤولية".

وتابع "للأسف، يتحمّل كل من في السلطة تقريبا جزءا من المسؤولية" عن المشاكل التي تعاني منها البلاد و"المستمرة من زمن طويل جدا".

وقال: "الولايات المتحدة تدعو القادة في لبنان إلى الاستجابة لمطالب اللبنانيين ووضع خطة موثوقة للإصلاح الاقتصادي والمالي ووضع حد للفساد المشتري".

وفي اليوم الثاني والأخير من زيارته لبنان قال هيل للصحافيين بعد تفقده أضرار المرفأ "نحن بحاجة للتأكد من أن هناك تحقيقًا شاملًا وشفافًا وذا مصداقية، وأعلم أن هذا ما يطالب به الجميع".

وأوضح أن محققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "سيصلون في نهاية هذا الأسبوع وسيؤدون دورهم بدعوة من اللبنانيين"، لافتًا إلى أنهم سيساعدون في تحديد "ما الذي أدى إلى هذا الانفجار".

وكان هيل قد أعلن في وقت سابق السبت، أن فريقا من مكتب التحقيق الفيدرالي "FBI"، سيصل العاصمة بيروت نهاية الأسبوع الجاري، للمشاركة في تحقيقات انفجار المرفأ.

وشدد هيل على أنه "لا يمكننا إطلاقا" العودة إلى الفلتان في المرفأ وعلى الحدود، وقال للصحافيين بعد جولته "كل دولة وكل دولة ذات سيادة تسيطر على موانئها وحدودها بشكل كامل". وأضاف "أتصور أن كل اللبنانيين يرغبون في... عدم العودة إلى جو الفلتان".

وزار هيل بيروت لمدة ثلاثة أيام، التقى خلالهم سياسيين وقادة وشخصيات مدنية وناشطين.

ويواجه الساسة في لبنان اتهامات بالفساد يوجهها ناشطون ومتظاهرون.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ديفيد هيل
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