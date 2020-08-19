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الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء عهد ترامب

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 06:44

الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء عهد ترامب
بايدن يفوز رسميا بترشيح حزب للانتخابات الرئاسية (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

قال الرئيسان الأميركيان السابقان بيل كلينتون وجيمي كارتر، إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أميركا التي دمرها الوباء، في الوقت الذي رشح فيه الديمقراطيون بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة.

فاز بايدن رسميا، مساء الثلاثاء، بترشيح حزبه الديموقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكما كان متوقّعا، فقد صوّتت غالبية المندوبين لمصلحة نائب الرئيس السابق، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي الذي تستضيفه ميلووكي، وتجري وقائعه بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وما أن أُعلنت نتيجة التصويت حتى خاطب بايدن (77 عاما) في رسالة مباشرة عبر الفيديو المؤتمرين قائلاً لهم "شكراً لكم من صميم قلبي!".

وأضاف وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على محياه "هذا يعني العالم بالنسبة لي ولعائلتي! ألقاكم الخميس" حين سيلقي خطاب قبول الترشيح رسميا في اليوم الرابع والأخير للمؤتمر.

وخلال المؤتمر ألقى الرئيس الأسبق بيل كلينتون (73 عاما) كلمة قال فيها إنّه في الوقت الذي تغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية وصحيّة خطيرة "يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة. لكن بدلاً من ذلك، هو عين العاصفة. لا توجد فيه سوى الفوضى".

بدوره ألقى الرئيس الأسبق جيمي كارتر (95 عاما) كلمة أشاد فيها بمزايا بايدن، ولا سيّما "خبرته وشخصيته وكياسته"، معتبرا إياه الشخص القادر على "توحيدنا واستعادة عظمة أميركا".

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#أميركا
#أنتخابات الرئاسة
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