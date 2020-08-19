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وفيات كورونا في إيران تتجاوز 20 ألفا

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 16:23

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 20 ألفا
ممرضات في أحد مشافي طهران (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الأربعاء، إلى 20 ألفا و125، إثر تسجيل 153 حالة وفاة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت متحدثة وزارة الصحة، سيما سادات لاري، أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ ألفين و444، ليصل الإجمالي إلى 350 ألفا و279 إصابة.

وأضافت أن 3 آلاف و868 مصابا من إجمالي المصابين، يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة.

ولفتت لاري إلى أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 302 ألفا و528، مضيفة أن إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس بلغ مليونين و939 ألفا و840.

وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بكورونا بالبلاد في ولاية قم، يوم 19 فبراير/ شباط الماضي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إيران
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#وفيات كورونا
#إصابات

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