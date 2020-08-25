  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران: "محادثات بناءة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 14:12

إيران: "محادثات بناءة" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
جروسي وصالحي في طهران، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، علي أكبر صالحي، اليوم الثلاثاء، في نهاية لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن المحادثات كانت بناءة.

ونسبت وكالة أنباء الطلبة إلى صالحي قوله إنه "كانت محادثتنا اليوم بناءة للغاية. جرى الاتفاق على أن تضطلع الوكالة بمسؤولياتها المستقلة والمهنية وأن تنفذ إيران التزاماتها القانونية"، مضيفا أن "صفحة جديدة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ".

وأضاف صالحي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جروسي في طهران، أنه "بالتأكيد لن تقبل إيران مطالب تتجاوز التزاماتها النووية. إننا نتصرف بناءً على مصالحنا الوطنية الخاصة".

وجاء جروسي إلى إيران لطلب السماح للمفتشين بدخول موقعين ذريين سابقين تدور الشبهات حولهما. وتأتي الزيارة بعدما ضغطت واشنطن على مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، لإعادة فرض العقوبات على طهران بعد رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

وقالت السلطات الإيرانية إن زيارة جروسي لا علاقة لها بالخطوات الأميركية لإعادة فرض العقوبات. وكان مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد أصدر قرارا، في حزيران/يونيو الماضي، للضغط على إيران حتى تسمح للمفتشين بدخول الموقعين لأنهما ربما ما زالا يحتويان على مواد نووية غير معلن عنها أو بقايا لها.

وأعلن جروسي، يوم السبت الماضي، أنه سيتناول "القضايا العالقة وبخاصة قضية الدخول". وأضاف بعد اجتماعه بصالحي، اليوم، إنه "لا يوجد نهج سياسي تجاه إيران. هناك قضايا بحاجة للتعامل معها. هذا لا يعني نهجا سياسيا تجاه إيران".

من جانبها، اعتبرت طهران، أمس، أن زيارة جروسي "ستعزز الروابط وتبني الثقة" بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية طالما كانت خطوات الوكالة تستند إلى الحياد والاستقلالية وطالما نأت بنفسها عن الضغوط السياسية لدول أخرى.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن جروسي قوله إنه "لن تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدول ثالثة بالتأثير على علاقاتها مع أي دولة". وسيلتقي جروسي بالرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية ومسؤولين كبار آخرين أثناء الزيارة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إيران
#الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#الولايات المتحدة

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليمن: مقتل 55 مسلحا باشتباكات مع الجيش بالبيضاء والجوف
اليمن: مقتل 55 مسلحا باشتباكات مع الجيش بالبيضاء والجوف

2020-08-25

تونس: المشيشي يعلن تشكيل حكومة كفاءات وترقب للبرلمان
تونس: المشيشي يعلن تشكيل حكومة كفاءات وترقب للبرلمان

2020-08-25

رسميًا: الحزب الجمهوري يرشح ترامب لولاية رئاسية ثانية
رسميًا: الحزب الجمهوري يرشح ترامب لولاية رئاسية ثانية

2020-08-24

الأكثر قراءة

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

2020-08-24
الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

2020-08-24
جريمة قتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن بلبنان: روايات متعدّدة ولا إفصاحَ رسميًّا

جريمة قتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن بلبنان: روايات متعدّدة ولا إفصاحَ رسميًّا

2020-08-24
بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

2020-08-24
تحليلات إسرائيلية: نتنياهو عازم على التوجه لانتخابات

تحليلات إسرائيلية: نتنياهو عازم على التوجه لانتخابات

2020-08-24