بريطانيا تدعو إلى فتح تحقيق "شامل وشفاف" في تسميم المعارض الروسيّ نافالني

دعا رئيس الحكومة البريطانيّة، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى فتح تحقيق "شفاف وكامل" في قضية تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، مؤكّدا في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن بلاده ستنضم للجهود الدولية لضمان "تحقيق العدالة".

وقال جونسون في التغريدة: "إن تسميم أليكسي نافالني صدم العالم، والمملكة المتحدة تتضامن معه ومع أسرته".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحقيق كامل وشفاف في ما حدث، كما يجب محاسبة الجناة وستنضم المملكة المتحدة إلى الجهود الدولية لضمان تحقيق العدالة".

ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، روسيا، إلى فتح تحقيق في تسميم نافالني، وقالت الأخيرة إنها مستعدة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي فيما حدث معه.

والإثنين الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن المعارض الروسي، الراقد في غيبوبة بمستشفى في برلين، "من المرجح جدا أن يكون ضحية اعتداء بالسم"، مبررا بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني في المستشفى.