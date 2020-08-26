بومبيو يبحث في البحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل

التقى وزير خارجية أميركا، مايك بومبيو، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، وتباحثا، بالقضية الفلسطينية و"السلام" في الشرق الأوسط ومواجهة "التهديدات الإيرانية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع آل خليفة وبومبيو في قصر الصخير، على هامش زيارة يجريها الأخير للبلاد، ضمن جولة شرق أوسطية شملت إسرائيل والسودان ولاحقا الإمارات، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء المستجدات بالمنطقة والمبادرات والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام فيها، إضافة الى تطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأشارت إلى أن "آل خليفة استعرض لوزير الخارجية الأميركي، مسار العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة وتعزيز أطر العمل المشترك وبخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها".

ونقلت الوكالة عن الملك البحريني تأكيده، خلال اللقاء، على "أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لحل الدولتين المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشاد آل خليفة "بجهود الإدارة الأميركية لدفع عملية السلام وإحلال الأمن بالشرق الأوسط، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة" في إشارة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، خلال اللقاء، على "عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة التي تربط واشنطن والمنامة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال بومبيو، إنه "بحث في البحرين أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني ‘الخبيث‘ في المنطقة".

وكان بومبيو قد زار الخرطوم، الثلاثاء، قادما من تل أبيب، كأول وزير خارجية أميركي يزورها منذ 2005، وذلك عبر أول رحلة جوية مباشرة، بين إسرائيل والسودان.