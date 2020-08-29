  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

سفينة بانكسي تطلب الدعم بعد إنقاذها عدد كبير من المهاجرين بالمتوسط

تاريخ النشر: 29/08/2020 - 12:43

سفينة بانكسي تطلب الدعم بعد إنقاذها عدد كبير من المهاجرين بالمتوسط
سفينة لويز ميشيل (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

أطلقت سفينة للعمل الإنساني في المتوسط استأجرها سرا فنان الشارع بانكسي، نداء لطلب المساعدة ليل الجمعة السبت بعدما انتشلت عددا كبيرا من المهاجرين، مؤكدة وفاة أحدهم ومحذرة من أنها في وضع يائس.

وكتب منظمو حملة "لويز ميشيل" في تغريدات على تويتر أن السفينة التي تحمل الاسم نفسه انتشلت ليل الأمس، الجمعة، 133 مهاجرا تاهوا في البحر على متن زورق مطاطي تتسرب إليه المياه.

وأضافوا أن السفينة باتت بعد عملية إنقاذ سابقة الخميس، تقل 219 شخصا يتابعهم طاقم من ستة أفراد فقط، موضحين أنها لم تعد قادرة على التقدم بسبب حمولتها بينما أبقت 33 شخصا على متن زورق إنقاذ ربط بالسفينة.

بانكسي يموّل سفينة تسعى لتغيير سياسي هدفها إنقاذ مهاجرين من السلطات الليبية
كشفت صحيفة "ذي غارديان" مساء اليوم، الخميس، أن فنانًا بريطانيًا أشرف على تمويل قاربٍ لإنقاذ اللاجئين الطامحين بعبور البحر المتوسط شمالًا إلى أوروبا من السلطات الليبيّة.

وكتب المنظمون: "نحتاج إلى مساعدة فورية"، مؤكدين أنهم أطلقوا العديد من نداءات الاستغاثة إلى السلطات الإيطالية والمالطية بدون أن يتلقوا أي رد.

وتابعوا أن "هناك شخص متوف على متن السفينة وآخرون مصابون بحروقات بسبب الوقود، وقد بقوا لأيام في البحر وهم متروكون في منطقة الاتحاد الأوروبي للبحث والإنقاذ".

ويشير موقع "مارين ترافيك" إلى أن السفينة كانت صباح السبت متوقفة في البحر على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب شرق جزيرة لامبيدوزا الإيطالية جنوب صقلية.

وقام فنان الشارع بانكسي بتمويل سفينة جديدة لإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وصلت إلى المنطقة وأنقذت حتى الآن 89 شخصا، وفق صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.

وزّينت السفينة التي أطلق عليها اسم "لويز ميشيل" تيمنا بناشطة فوضوية فرنسية من القرن التاسع عشر، برسوم غرافيتي للفنان البريطاني، وأبحرت في 18 آب/أغسطس من ميناء بوريانا الإسباني قرب فالنسيا، وفقا للصحيفة.

وتم استئجار السفينة بأعلى درجات السرية وأنقذت الخميس 89 شخصا بينهم 14 امرأة وطفلان، في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أوردت الصحيفة.

ونشر حساب على موقع تويتر اسمه "إم في لويز ميشيل" صورة "في بحر هائج للغاية" لعملية إنقاذ تنفذها سفينة إنسانية أخرى هي "سي ووتش 4"، التابعة لمنظمتي أطباء بلا حدود، و"سي ووتش" والموجودة في المنطقة منذ منتصف آب/أغسطس. وقد نفذت العديد من المهمات أنقذت خلالها أكثر من مئتي شخص.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بانكسي
#سفينة
#مهاجرين
#دعم

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل
الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

2020-08-29

تقييدات جديدة على المساجد في السعودية
تقييدات جديدة على المساجد في السعودية

2020-08-29

مفاوضات سد النهضة: جولات مفاوضات لا تنتهِ وتوافق غائب
مفاوضات سد النهضة: جولات مفاوضات لا تنتهِ وتوافق غائب

2020-08-29

الأكثر قراءة

يافا: مصرع شقيقين من بيتونيا قرب رام الله غرقًا

يافا: مصرع شقيقين من بيتونيا قرب رام الله غرقًا

2020-08-28
تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيستهدف جنودا وليس مدنيين

تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيستهدف جنودا وليس مدنيين

2020-08-28
تمديد اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج وتغييب رسوماته

تمديد اعتقال رسام الكاريكاتير عماد حجاج وتغييب رسوماته

2020-08-28
الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا منذ ظهر اليوم و2066 إصابة في آخر 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا منذ ظهر اليوم و2066 إصابة في آخر 24 ساعة

2020-08-28
إطلاق مقذوفات باتجاه

إطلاق مقذوفات باتجاه "غلاف غزة" وطيران الاحتلال يقصف بالقطاع

2020-08-28