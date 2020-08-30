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توقيف ضابط فرنسيّ بتهمة التجسس لصالح روسيا

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 23:07

توقيف ضابط فرنسيّ بتهمة التجسس لصالح روسيا
دورية شرطة فرنسية (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت السلطات الفرنسية، ضابطا فرنسيًا، يعمل في قاعدة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بمدينة نابولي الإيطالية، بتهمة التجسس لصالح روسيا، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقالت إذاعة "أوروبا 1" إن الضابط الذي لم يُعلن عن اسمه، تم توقيفه في فرنسا يوم 21 آب/ أغسطس الجاري، من قِبل المديرية العامة للأمن الداخلي، بينما كان يستعد للعودة إلى مكان عمله في إيطاليا.

وأوضحت الإذاعة المذكورة في خبرها، أن الضابط الخمسيني تم توقيفه بتهمة "تزويد قوة أجنبية ببيانات، وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن."

من جهتها، أفادت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، لإذاعة "أوروبا-1" أن سلطات بلادها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات الخاصة بالدولة الفرنسية.

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