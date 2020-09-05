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الهند: اتفقنا مع الصين على تخفيف التوتر على الحدود

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 13:47

الهند: اتفقنا مع الصين على تخفيف التوتر على الحدود
من حشد سابق للقوات في المناطق الحدودية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الهند، اليوم السبت، أنها اتفقت مع الصين على العمل على تخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية، أن البلدين اتفقا على أنه "لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية".

وكانت كل من البلدين قد نشرت قوات إضافية على الحدود بعد اشتباك في حزيران/ يونيو الماضي، شهد مقتل 20 جنديا هنديا.

وتتهم الهند الصين بانتهاك الاتفاقيات الثنائية من خلال دفع قواتها عبر خط السيطرة، وهو خط الحدود الفعلي في صحاري لاداخ التي تغطيها الثلوج.

من جهتها، اتهمت الصين الهند بتجاوز خط السيطرة في نهاية الشهر الماضي، وقال متحدث باسم السفارة الصينية في نيودلهي "هذه الخطوة انتهكت سيادة الصين انتهاكا صارخا".

لكن البلدين أكدا مرارا حرصهما على إجراء محادثات لحل الأزمة، كما عرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المساعدة في حل النزاع بين الجانبين واصفا الموقف بأنه "معقد للغاية".

وفي تصريحات صدرت عنه أمس، الجمة، قال ترامب، إن بلاده مستعدة للمساعدة في حل النزاع بين الهند والصين بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالحكومة الأميركية، قوله إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب.

وقال ترامب في إفادة صحافية بالبيت الأبيض، إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر.

وأضاف "نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة".

وعرض ترامب في السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضا.

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