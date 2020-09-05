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انفجار مسجد ببنغلادش يتسبب بقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات

تاريخ النشر: 05/09/2020 - 14:43

انفجار مسجد ببنغلادش يتسبب بقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات
خلال تقديم العلاج لضحايا المسجد (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

قتل 12 شخصا على الأقل في انفجار يشتبه بأنه ناجم عن تسرب غاز داخل مسجد في بنغلادش، فيما أصيب العشرات بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة اليوم السبت.

وكان المصلون يؤدون الصلاة مساء أمسِ الجمعة، عندما تسبب الانفجار بحريق في المسجد الواقع في منطقة نارايانغانج، بحسب أجهزة الطوارئ.

ويشتبه المحققون في أن تكون شرارة من مكيف، عاود العمل بعد انقطاع الكهرباء عنه، تسببت في اشتعال الغاز.

وأكد رئيس جهاز الإطفاء في نارايانغانج عبد الله العارفين لوكالة فرانس برس "تسرب غاز إلى داخل المسجد".

وأضاف "عندما أغلقوا النوافذ والأبواب وقاموا بتشغيل المكيفات، حدثت شرارة كهربائية تسببت بالانفجار داخل المسجد".

والضحايا ال12 هم من بين 37 شخصا نقلوا في حالة حرجة إلى مستشفى متخصص بالحروق في دكا، بحسب المتحدث باسم المستشفى، سمنتا لا سين.

وأضاف أن الجميع أصيبوا بحروق بنسبة 70 إلى 80 بالمئة.

وقالت الشرطة إن 45 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح في الانفجار وبأن الناس تحدثوا عن تنشق رائحة غاز مسرب.

وكثيرا ما تنتهك قواعد السلامة في ورشات البناء في بنغلادش. ويلقى المئات حتفهم كل عام في حرائق في بلد يعد 168 مليون نسمة.

في شباط/فبراير العام الماضي، اندلع حريق في الحي القديم في دكا موديا بـ78 شخصا. وقبل شهر على ذلك، قتل 25 شخصا عندما اجتاح حريق مبنى مكاتب في دكا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#بنغلادش
#انفجار
#مسجد

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