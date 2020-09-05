تركيا تحرك دبابات باتجاه الحدود اليونانية وإردوغان يهدد

حرّك الجيش التركي دبابات تجاه الحدود اليونانيّة في وقت تتصاعد فيه التوترات بين البلدين، وعشية مناورات عسكريّة تركية وقبرصيّة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جمهوريّيت"، اليوم السبت.

وتتزامن هذه التحركّات مع تهديدات جديدة وجهّها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لليونان، بسب الصراع على ثروات الغاز والنفط شرقيّ المتوسط.

وقال إردوغان في كلمة خلال افتتاحه "مدينة البروفسور سليمان يالتشين الطبية" في إسطنبول ونقلها التلفزيون "إن تركيا وشعبها مستعدان لأي سيناريو والنتائج المترتبة عليه".

وأعلن مسؤولون عسكريون أتراك أنهم سيبدأون، غدا، الأحد، تدريبات عسكرية تستمر خمسة أيام في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وكان حلف شمال الأطلسي قد أعلن هذا الأسبوع أن القادة الأتراك واليونانيين وافقوا على إجراء محادثات تقنية لتفادي أي حادث بين البلدين، لكنّ اليونان قالت في وقت لاحق إنها لم توافق بعد على إجراء محادثات، ما استدعى اتهاما من تركيا بأن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي تتخلى عن الحوار.

وتقول قبرص اليونان إن أنقرة تنتهك سيادتهما بتنقيبها عن موارد الطاقة في مياههما الإقليمية.

وأضاف إردوغان "أكدنا دوما استعداد تركيا لكل أشكال التقاسم شرط أن يكون عادلا".

ونشرت تركيا في 10 آب/أغسطس سفينة الاستكشاف "عروج ريس"، يرافقها أسطول من السفن الحربية في المياه بين قبرص وجزيرتي كاستيلوريزو وكريت اليونانيتين.

وتم تمديد بقاء السفينة في المياه المتنازع عليها ثلاث مرات.

وردت اليونان بإجراء مناورات بحرية مع العديد من حلفاء الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة، ليس بعيدا من التدريبات الأقل حجما التي أجرتها تركيا بين قبرص وكريت، الأسبوع الماضي.