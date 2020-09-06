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تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا في بريطانيا منذ 107 أيام

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 21:43

تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا في بريطانيا منذ 107 أيام
من أحد شوارع لندن (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، منذ 107 أيام، بواقع ألفين و988 إصابة.

وبحسب معطيات وزارة الصحة البريطانية، فإن حصيلة إصابات الأحد، يعد الأعلى منذ 22 أيار/ مايو الماضي، والذي بلغ حينها 3 آلاف و287 إصابة.

وارتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 41 ألفا و551، بعد تسجيل حالتي وفاة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت الوزارة أنّ إجمالي عدد الإصابات، ارتفع إلى 347 ألفاَ و152.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الأولى أوروبيا، من حيث عدد الوفيات.

وكان المعدل الوسطي لعدد الإصابات اليومية بين 27 حزيران/ يونيو و8 آب/ أغسطس ألف إصابة، ليرتفع بين 8 أغسطس و6 أيلول/ سبتمبر إلى 1500 إصابة في اليوم الواحد.

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