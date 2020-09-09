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اليوم: ترامب يعلن عن سحب قواته من العراق وأفغانستان

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 08:00

اليوم: ترامب يعلن عن سحب قواته من العراق وأفغانستان
ترامب خلال زيارته قوات أميركية في العراق (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإعلان عن سحب مزيد من القوّات من العراق وأفغانستان، بحسب ما ذكر مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، مساء أمس، الثلاثاء.

وقال المسؤول للصحافيين الذين يسافرون مع الرئيس أن يتوقعوا إعلانا، اليوم، الأربعاء، بخصوص سحب القوات المنتشرة في العراق، وأضاف المصدر نفسه أن الاعلان المتعلق بأفغانستان سيصدر في الأيام المقبلة.

ويأتي الإعلان المحتمل لترامب بعد أيّام من هجوم حادّ شنّه على وزارة الدفّاع الأميركيّة (البنتاغون).

وسبق أن أعلن ترامب، المرشّح لولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، أنّه يريد سحب الجنود المتمركزين في العراق، وخلال لقاء في آب/أغسطس مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أشار إلى هذا الإعلان لكن بدون تحديد موعد.

وجاء اللقاء مع تزايد الهجمات ضد أهداف أميركية من قبل مقاتلين موالين لإيران، إضافة إلى الدعوات التي تواجهها الحكومة العراقية لطرد 5 آلاف جندي أميركي منتشرين في البلاد في إطار جهود محاربة الجهاديين.

وانسحب الجيش الأميركي من العراق في نهاية 2011، وأبقى على قوات موجودة فيه تابعة للملحقية العسكرية في السفارة العراقية، لكنّ قواتٍ أميركيةً أخرى نشرت في البلاد بعد سنوات بهدف دعم القوات العراقية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي شن هجوما كبيرا صيف عام 2014.

من جهته، أعلن البنتاغون أنّه يريد أن يخفض عدد العسكريين في أفغانستان إلى أقل من خمسة آلاف جندي على خلفية محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية.

وتنشر الولايات المتحدة حاليا 8600 عسكري في أفغانستان.

وينص اتفاق وقع في شباط/فبراير في الدوحة بين واشنطن وحركة طالبان، على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان عام 2021 مقابل تعهد طالبان في سبيل السلام.

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#ترامب
#العراق
#أفغانستان

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