بريطانيا وألمانيا وفرنسا تدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الخميس، إيران إلى "الإيفاء بالتزاماتها النووية والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

واجتمع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مع نظيريه الألماني، هايكو ماس، والفرنسي، جان إيف لودريان، في مدينة "كنت" البريطانية، الخميس.

Iran must never develop a nuclear weapon. It must comply with its nuclear commitments & preserve the JCPoA – that was the conclusion of the E3 when I met with @HeikoMaas & @JY_LeDrian today. We are committed to holding Iran to account pic.twitter.com/l9qyyS9CAd — Dominic Raab (@DominicRaab) September 10, 2020

وعقب الاجتماع، قال راب في تغريدة على "تويتر"، إنّ المجتمعين اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأفاد بأن إيران ينبغي لها أن تلتزم بتعهداتها النووية، وتحافظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، مؤكدا تصميمهم على مساءلتها.

ووقّعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا، ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب فقط.

وانسحبت الولايات المتحدة الأميركيّة من الاتفاق عام 2018، وهو ما ردّت عليه إيران برفع مخزونها من اليورانيوم المخصّب وتطوير أجهزة الطرد المركزي لديها.