  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 21:31

بريطانيا وألمانيا وفرنسا تدعو إيران للالتزام بالاتفاق النووي
من الاجتماع (الخارجية البريطانية)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الخميس، إيران إلى "الإيفاء بالتزاماتها النووية والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

واجتمع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، مع نظيريه الألماني، هايكو ماس، والفرنسي، جان إيف لودريان، في مدينة "كنت" البريطانية، الخميس.

وعقب الاجتماع، قال راب في تغريدة على "تويتر"، إنّ المجتمعين اتفقوا على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأفاد بأن إيران ينبغي لها أن تلتزم بتعهداتها النووية، وتحافظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، مؤكدا تصميمهم على مساءلتها.

ووقّعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا، ويعرف الاتفاق باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ويسمح لإيران بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب فقط.

وانسحبت الولايات المتحدة الأميركيّة من الاتفاق عام 2018، وهو ما ردّت عليه إيران برفع مخزونها من اليورانيوم المخصّب وتطوير أجهزة الطرد المركزي لديها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#إيران
#البرنامج النووي
#فرنسا
#ألمانيا
#بريطانيا

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عون: حريق مرفأ بيروت "قد يكون عملا تخريبيا مقصودا"
عون: حريق مرفأ بيروت "قد يكون عملا تخريبيا مقصودا"

2020-09-10

عرض ألماني فرنسي لاستقبال لاجئين "قُصّر" من مخيم موريا اليوناني
عرض ألماني فرنسي لاستقبال لاجئين "قُصّر" من مخيم موريا اليوناني

2020-09-10

تضرُّر أكثر من 557 ألف شخص من فيضانات السودان 
تضرُّر أكثر من 557 ألف شخص من فيضانات السودان 

2020-09-10

الأكثر قراءة

كيف أسقطت الإمارات مشروع القرار الفلسطيني لإدانة تحالفها مع إسرائيل؟

كيف أسقطت الإمارات مشروع القرار الفلسطيني لإدانة تحالفها مع إسرائيل؟

2020-09-09
دقّة: فُرض الإغلاق على باقة

دقّة: فُرض الإغلاق على باقة "دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أوضاع المدينة"

2020-09-09
مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

2020-09-09
الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

2020-09-09
نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

2020-09-09